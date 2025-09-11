  • četvrtak, 11. septembar 2025.
Od 11. septembra radovi na deonici puta Ruma – Pećinci
Servis
0 Komentara

Od 11. septembra radovi na deonici puta Ruma – Pećinci

11. septembar 2025. godine

JP „Putevi Srbije“ obaveštava javnost da će se od 11. septembra izvoditi radovi na rehabilitaciji kolovoza, na delu državnog puta I A reda broj 3, petlja Ruma – petlja Pećinci, od km 65+200 do km 57+300.

Tokom izvođenja radova 24 časa dnevno u smeru Beograd – Šid, saobraćaj će se odvijati preticajnom saobraćajnom trakom, dok će vozna i zaustavna saobraćajna traka biti zatvorene sa saobraćaj,

Na desnoj strani u smeru Šid – Beograd saobraćaj će se odvijati normalno.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Više saobraćajki, tri osobe povređene
categories_image
Jedna osoba izgubila život u saobraćajnoj nesreći
categories_image
Artiljerijsko gađanje na poligonu u Nikincima 11. septembra
categories_image
Novi red vožnje
categories_image
Registrovane dve saobraćajne nesreće
categories_image
Najava isključenja struje za utorak, 9. septembar
Povezane Vesti
categories_image

Servis

Dve saobraćajne nezgode

categories_image

Servis

Najava isključenja struje za pon...

categories_image

Servis

Isključenja struje u Sremu

categories_image

Servis

Pet osoba povređeno na sremskim ...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt