Od 11. septembra radovi na deonici puta Ruma – Pećinci

JP „Putevi Srbije“ obaveštava javnost da će se od 11. septembra izvoditi radovi na rehabilitaciji kolovoza, na delu državnog puta I A reda broj 3, petlja Ruma – petlja Pećinci, od km 65+200 do km 57+300.

Tokom izvođenja radova 24 časa dnevno u smeru Beograd – Šid, saobraćaj će se odvijati preticajnom saobraćajnom trakom, dok će vozna i zaustavna saobraćajna traka biti zatvorene sa saobraćaj,

Na desnoj strani u smeru Šid – Beograd saobraćaj će se odvijati normalno.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.