Od 11. septembra radovi na deonici puta Ruma – Pećinci

JP „Putevi Srbije“ obaveštava javnost da će se od 11. septembra izvoditi radovi na rehabilitaciji kolovoza, na delu državnog puta I A reda broj 3, petlja Ruma – petlja Pećinci, od km 65+200 do km 57+300.
Tokom izvođenja radova 24 časa dnevno u smeru Beograd – Šid, saobraćaj će se odvijati preticajnom saobraćajnom trakom, dok će vozna i zaustavna saobraćajna traka biti zatvorene sa saobraćaj,
Na desnoj strani u smeru Šid – Beograd saobraćaj će se odvijati normalno.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.