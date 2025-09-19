  • petak, 19. septembar 2025.
Objavljena rang-lista zahteva za odobravanje projekata za IPARD podsticaje
Vesti | Poljoprivreda
0 Komentara

Objavljena rang-lista zahteva za odobravanje projekata za IPARD podsticaje

19. septembar 2025. godine

Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Srbije objavila je konačnu rang-listu zahteva za odobravanje projekata za IPARD podsticaje u Prvom javnom pozivu za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u okviru IPARD ІІІ programa.

Predmet poziva bile su investicije u izgradnju objekta, kao i objekta sa opremanjem tog objekta, podizanje novog ili obnavljanje postojećeg višegodišnjeg proizvodnog zasada voća i novog matičnog zasada viših fitosanitarnih kategorija sadnog materijala voća i sadnog materijala grožđa.

Obuhvaćeni su sektori mleka, mesa, voća, povrća, žitarica i industrijskog bilja, grožđa, jaja i ribarstva.

U skladu sa konačnom rang-listom i raspoloživim finansijskim sredstvima, biće odobreno ukupno 70 projekata, a u narednim danima očekuje se uručenje prvih rešenja za podnosioce koji su ispunili sve uslove.

Po ovom javnom pozivu opredeljena su sredstva u iznosu od 4.809.728.000,39 dinara, a visina podsticaja iznosi od 60 do 75 odsto prihvatljivih troškova investicije, u zavisnosti od tipa investicije i toga da li je podnosilac mladi poljoprivrednik, da li se gazdinstvo nalazi u planinskom području ili je investicija vezana za upravljanje otpadom i otpadnim vodama, kao i proizvodnju i skladištenje energije iz obnovljivih izvora.

