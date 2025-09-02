Obeležen početak školske godine u školi u Suseku

Predsednica opštine Beočin Biljana Janković prisustvovala je tradicionalnom prijemu đaka prvaka u Osnovnoj školi „Jovan Popović“ u Suseku i njenim područnim školskim jedinicama u Banoštoru i Lugu.

Za sve učenike ove škole, prvi školski čas počeo je intoniranjem himne Republike Srbije „Bože pravde“ a za đake prvake srdačnu dobrodošlicu i prigodan program i pripremili su i učenici viših razreda.

Prvake i njihove porodice su u svojim obraćanjima pozdravile predsednica opštine Beočin Biljana Janković, direktorka škole Tatjana Krtsić i njihovi učitelji. Predsednica Janković je tom prilikom učenicima prvih razreda uručila i poklone školskog pribora koje je Opština Beočin u skladu sa višegodišnjom praksom pripremila i ove godine, te uz najlepše želje pozdravila sve učenike, učitelje i njihove roditelje.

-Drago mi je što sam u prilici da i ove godine budem deo svečanog početka školske godine sa učiteljima i decom koja pohađaju škole u našim selima. Svima želim dobar, kreativan i uspešan rad i da kroz druženja, obrazovanje i najlepša iskustva zajedno rastete u narednoj godini – naglasila je predsednica Janković i dodala da će 154 učenika ove škole danas moći da preuzme i besplatne komplete udžbenika koje lokalna samouprava četvrtu godinu zaredom obezbeđuje za sve osnovce u opštini Beočin.

Direktorka škole Tatjana Krstić istakla je da je početak školske godine u područnim jedinicama ove škole u Banoštoru, Svilošu i Lugu još lepši za sve učenike, jer su učionice seoskih škola uz podršku Opštine Beočin i Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje dobile novo ruho.

-Prošle godine smo u saradnji sa Opštinom Beočin renovirali gotovo sve naše škole a ove godine smo završili radove na krečenju i postavljanju rasvete u Banoštoru, koji su finansirani iz lokalnog budžeta. U narednim danima nas očekuje i završetak radova na obnovi fasade banoštorske škole i verujem da će u novom ambijentu boravak u školi biti prijatniji za sve. Takođe, zahvaljujemo se i Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje koji je putem konkursa opredelio sredstva za nabavku novih školskih klupa za naše područne škole u Lugu, Banoštoru i Svilošu – poručila je Krstić.

Posebna zanimljivost u ovom delu opštine Beočin je tradicija duga čitav vek a to je da đaci prvaci u selu Susek prvog dana škole daruju svoje učitelje petlovima pa je tako danas učiteljica Nevenka Šodić na dočeku svojih osam prvaka dobila i osam petlova. Ova simbolika darivanja učitelja u Suseku, neguje se među roditeljima sa nadom da će najmlađi učenici, poput petlova, postati ranoranioci kako bi bili kadri za redovan dolazak u školu i marljivo učenje.

Foto: Ismet Ademovski

