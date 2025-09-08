  • ponedeljak, 8. septembar 2025.
Novi red vožnje
Servis
0 Komentara

Novi red vožnje

8. septembar 2025. godine

Autoprevozničko preduzeće Auto Kodeks objavilo je zvaničan red vožnje po kojem će saobraćati autobusi ovog preduzeća od 8. septembra, na linijama u opštini Pećinci, za koje je ovo preduzeće dobilo dozvolu od Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Red vožnje autobusa Auto Kodeksa na linijama u opštini Pećinci možete preuzeti OVDE.

Očekuje se i da kancelarija Auto Kodeksa u Pećincima, gde će građani moći da se informišu o svim detaljima u vezi sa autobuskim linijama i kupovinom mesečnih karata, bude otvorena u ponedeljak, o čemu će Opština Pećinci takođe obavestiti građane putem zvaničnog opštinskog sajta.

Iz Auto Kodeksa najavljuju da će u periodu uhodavanja linija pokazati maksimalnu flaksibilnost prema putnicima koji iz opravdanih razloga nisu bili u mogućnosti da kupe mesečne karte.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Registrovane dve saobraćajne nesreće
categories_image
Najava isključenja struje za utorak, 9. septembar
categories_image
Dve osobe povređene u saobraćaju
categories_image
NOVA ANALIZA: Voda na Savi bezbedna za kupanje
categories_image
Rehabilitacija natputnjaka kod Mitrovice završava se do 29. oktobra
categories_image
Radovi na deonici autoputa Ruma – Pećinci
Povezane Vesti
categories_image

Servis | Vesti

ISKLJUČENJA STRUJE U SREMU

categories_image

Servis | Sremska Mitrovica

Savska voda i dalje ispravna

categories_image

Servis | Vesti

U sredu Sremska Rača bez vode

categories_image

Servis

Dežurstva JKP „VodovodR...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt