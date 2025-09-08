Novi red vožnje

Autoprevozničko preduzeće Auto Kodeks objavilo je zvaničan red vožnje po kojem će saobraćati autobusi ovog preduzeća od 8. septembra, na linijama u opštini Pećinci, za koje je ovo preduzeće dobilo dozvolu od Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Red vožnje autobusa Auto Kodeksa na linijama u opštini Pećinci možete preuzeti OVDE.

Očekuje se i da kancelarija Auto Kodeksa u Pećincima, gde će građani moći da se informišu o svim detaljima u vezi sa autobuskim linijama i kupovinom mesečnih karata, bude otvorena u ponedeljak, o čemu će Opština Pećinci takođe obavestiti građane putem zvaničnog opštinskog sajta.

Iz Auto Kodeksa najavljuju da će u periodu uhodavanja linija pokazati maksimalnu flaksibilnost prema putnicima koji iz opravdanih razloga nisu bili u mogućnosti da kupe mesečne karte.

