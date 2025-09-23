Miholjski susreti sela u Ogaru 27. septembra

U dvorištu Aksentijevog kućerka u Ogaru Sremci će još jednom odati počast poljoprivrednoj kulturi koja ima kultni status u ovom kraju – kukuruzu, u okviru manifestacije „Miholjski susreti sela“, koju organizuje Turistička organizacija opštine Pećinci, pod pokroviteljstvom Ministarstva za brigu o selu i Opštine Pećinci.

Manifestacija posvećena očuvanju narodne tradicije, običaja i kulture Srema i opštine Pećinci, sa posebnim akcentom na značaju kukuruza u životu ljudi na ovim prostorima nekada, ali i do dan-danas, biće održana u subotu, 27. septembra, od 15.00 časova.

Toga dana sve će biti podređeno kukuruzu. Pripremaće se kačamak, kokice, proja i neizostavni kolač na „kurzovini“, ali i lutkice i šeširi od kukuruzovine i čardaci od čokanja, a biće organizovano i takmičenje u brzom ručnom krunjenju kukuruza.

Bogatim i raznovrsnim štandovima će se predstaviti udruženja žena iz pećinačke opštine, ali i iz celog Srema i Srbije, uz bogat zabavni i muzički program, prezentaciju narodnog stvaralaštva, radionice za decu, takmičenja i degustacije.

Podršku u organizaciji Miholjskih susreta sela pružaju Udruženje žena „Ogarčanke“, Udruženje građana „Ogarnizacija“, Mesna zajednica Ogar i Sportski savez opštine Pećinci.

