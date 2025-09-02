Ljukovo obeležilo pola veka fudbalskog kluba

Na Veliku Gospojinu, 28. avgusta Fudbalski klub Ljukovo iz istoimenog sela obeležio je veliki jubilej, pet decenija od osnivanja. Pored zvanične ceremonije obeležavanja pedeset godina postojanja kluba, odigran je prijateljski meč veteranskih ekipa domaćina i FK Jadran Golubinci koji je završen prijateljskim rezultatom 6:6.

Ipak ovog puta, rezultat nije bio u prvom planu, koliko trajanje kluba u jednom od mlađih sela nastalih sredinom prošlog veka. Zato je za Ljukovčane tradicija od pet decenija seoskog fudbala izuzetno važna. Shodno tome i prvi udarac na prijateljskom meču izveo je član prve postave iz 1975. godine, Milan Garić, koji je u nekdašnjem golmanskom dresu koji je nosio na prvoj utakmici i ovog puta izašao na teren.

-16. avgusta 1975. nastao je naš klub koji je prvobitno nosio naziv FK USAOJ. Prvu utakmicu te 1975. godine igrali smo u Maradiku gde je zabeležen rezultat 0:0. Tih godina nismo imali svoj teren, već smo neko vreme domaće utakmice igrali u okolnim mestima, imali 11 igrača i tri rezerve. A verujte, toliko su ovo jake emocije, da noćas nisam mogao da spavam, jer sam za klub vezan od kako je nastao, punih pedeset godina – rekao je Milan Garić.

Stadion u Ljukovu nosi naziv “Branko Petrović“ po prvom treneru iz 1975. godine. Prvi predsednik kluba bio je Borivoje Kantar, sekretar Mile Vukelić, tadašnji članovi uprave bili su i Velimir Jeličić, Stamenko Bera, Mirko Rajković i Miša Knežević. Danas klub vode predsednik Aleksandar Vučenović, članovi uprave Darko Jeličić, Jovan Jeličić, Nikola Novaković, Đuro Crevar, Miroslav Zorić, Mladen Kolundžija, Boban Kantar i Mirko Rajković.

Trener prvog tima danas je Dean Katarić, trener omladinaca Nenad Kuprešanin i trener petlića Mile Vujasin. Upravo je 70 petlića iz sela nada da klub ima i budućnost, u okviru omladinske škole koja je počela sa radom prošle godine.

-Davne 1975. godine, nekolicina zaljubljenika u fudbal napravila je prvi korak. Možda nisu ni sanjali da će tih nekoliko lopti, skromni uslovi i ogromno srce stvoriti nešto što će živeti pola veka. Od tada do danas, FK Ljukovo nije bio samo sportski klub, on je bio i ostao simbol našeg sela, zajedništva i ponosa. Mnogi od nas su kao deca ovde napravili svoje prve fudbalske korake, a danas gledamo našu decu i unuke kako nastavljaju tradiciju i to je ono što klub čini večnim. Ovaj jubilej nije samo prilika da se osvrnemo na prošlost, ovo je i trenutak da gledamo unapred. Naš cilj je da stvorimo još bolje uslove za nove generacije – rekao je Đuro Crevar, član uprave FK Ljukovo.

U ovoj, kao i u prošloj sezoni, plavo-beli su u Sremskoj ligi, koju su završili na četvrtoj poziciji.

S.B.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.