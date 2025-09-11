  • četvrtak, 11. septembar 2025.
Jedna osoba izgubila život na putnom pravcu Pećinci – Dobrinci
Jedna osoba izgubila život na putnom pravcu Pećinci – Dobrinci

11. septembar 2025. godine

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Sremske Mitrovice, Inđije, Rume i Pećinaca, registrovane su četiri saobraćajne nezgode.

U saobraćajnoj nesreći na putnom pravcu Pećinci – Dobrinci, jedna osoba je izgubila život.

