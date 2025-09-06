IZ MITROVAČKE BIBLIOTEKE: Knjiga za vikend!

Naslov: Ulica Čajkovskog 40

Autor: Piter Vaterdrinker

Roman holandskog pisca Pitera Vaterdrinkera “Ulica Čajkovskog 40”, priča je o Rusiji 20. veka.

Radnja seže od vremena oktobarske revolucije do dramatičnog raspada krajem veka, kroz prizmu čoveka koji je stranac i živi u Petrogradu. Daje uvid u rusku prošlost i sadašnjost, ali govori i o univerzalnim temama poput ljubavi, gubitka i samospoznaje.

„Istorija se ne ponavlja, istorija se rimuje. A ponekad je i sopstveni odraz u ogledalu.“ „Samo idioti veruju da će istorija jednog dana prestati da se rimuje, da će rimu zameniti bajke u prozi.“

(citati iz knjige)

Aleksandra Topić, bibliotekarka

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.