IZ MITROVAČKE BIBLIOTEKE: Knjiga za vikend!
IZ MITROVAČKE BIBLIOTEKE: Knjiga za vikend!

6. septembar 2025. godine

Naslov: Ulica Čajkovskog 40
Autor: Piter Vaterdrinker

Roman holandskog pisca Pitera Vaterdrinkera “Ulica Čajkovskog 40”, priča je o Rusiji 20. veka.
Radnja seže od vremena oktobarske revolucije do dramatičnog raspada krajem veka, kroz prizmu čoveka koji je stranac i živi u Petrogradu. Daje uvid u rusku prošlost i sadašnjost, ali govori i o univerzalnim temama poput ljubavi, gubitka i samospoznaje.

„Istorija se ne ponavlja, istorija se rimuje. A ponekad je i sopstveni odraz u ogledalu.“ „Samo idioti veruju da će istorija jednog dana prestati da se rimuje, da će rimu zameniti bajke u prozi.“
(citati iz knjige)

Aleksandra Topić, bibliotekarka

