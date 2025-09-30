  • utorak, 30. septembar 2025.
Deo Ulice Žrtava fašizma sutra pre podne bez vode
Servis
0 Komentara

Deo Ulice Žrtava fašizma sutra pre podne bez vode

30. septembar 2025. godine

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži potrošači u delu Ulice Žrtava fašizma u Sremskoj Mitrovici (između ulica Stari šor i Novi šor) neće imati vode u sredu, 1. oktobra 2025. godine, u vremenu od 8,30 do 12,30 sati.

Nakon završetka radova moguća je pojava zamućenja vode, pa se potrošačima preporučuje da vodu ispuste iz slavine, dok se ne izbistri.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Najava isključenja struje za sredu, 1. oktobar
categories_image
Pet saobraćajnih nezgoda u Sremu
categories_image
U sredu se zatvara deo puta Sremska Mitrovica-Jarak
categories_image
Radovi na deonici Kuzmin-Sremska Mitrovica
categories_image
Obaveštenje o rasporedu rada mesnih ambulanti
categories_image
Najava isključenja struje za utorak, 30. septembar
Povezane Vesti
categories_image

Servis

Raspored radarskih kontrola

categories_image

Servis

Tri saobraćajne nesreće, dve oso...

categories_image

Servis

Obaveštenje o radnom vremenu Dom...

categories_image

Servis

Najava isključenja struje za uto...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt