Audicija za koreodramu „Jerma – Zemlja bez kiše“ okupila mlade talente

U Pozorištu „Dobrica Milutinović“ u Sremskoj Mitrovici, u nedelju 7. septembra, održana je audicija za koreodramu Jerma, Zemlja bez kiše, koju kao koprodukciju realizuju Pozorište „Dobrica Milutinović“ i Kulturni centar „Pećinci“. Za učešće na audiciji prijavilo se 38 kandidata, dok je pred komisijom nastupilo njih 23.

Kandidati su imali priliku da prikažu svoj talenat kroz govor, muziku, pevanje i scenski pokret, a proveru su prolazili i kroz vežbe muzikalnosti, ritma i scenskog izraza. Atmosfera je bila podsticajna, profesionalna i dobronamerna, što je omogućilo svim učesnicima da se predstave u najboljem svetlu.

Rad kandidata ocenjivala je komisija u sastavu Slobodan Stanković (pozorišni reditelj), Jelena Šarković (dramaturškinja), Stefan Tajbl (dramaturg, kao producent ove predstave), Miloš Matić (stručni saradnik za muziku), Milda Kuzminac (klavirski saradnik), Agota Vitkai Kučera (stručni saradnik za vokalnu tehniku), Jelena Arsić (stručni saradnik za scenske igre), Ognjen Malušić (stručni saradnik za scenski pokret), kao i glumci Pozorišta „Dobrica Milutinović“ Jelena Janković i Vladimir Balašćak.

U narednim danima biće poznat konačan spisak učesnika, do 10 kandidata dobiće priliku da postanu deo umetničkog tima ove koreodrame. Konačni rezultati biće objavljeni najkasnije do 15. septembra. Probe počinju početkom novembra, dok je premijerni ciklus izvođenja zakazan za decembar 2025. godine, 10, 11. i 12. decembra.

Ovim projektom Sremska Mitrovica i Pećinci pokazuju da pozorište nije samo prostor izvođenja, već i zajedničko mesto stvaranja, dijaloga i traganja za novim umetničkim jezikom.

Foto: Dejan Todorović

