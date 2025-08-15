U subotu „Grgurevačko leto“

Treću godinu zaredom, Udruženje „Ostani na selu“, Udruženje „Mitrovačka dobra bašta“ i Mesna zajednica Grgurevci organizuju manifestaciju pod nazivom „Grgurevačko leto“ koja ima za cilj očuvanje tradicije, jačanje uloge seoskih domaćinstava, promociju rukotvorina i domaćih proizvoda.

Manifestacija će se održati u subotu, 16. avgusta sa početkom u 9 časova na Grgurevačkom izvorištu.

U okviru manifestacije posetioci će moći da se oprobaju u takmičenju u spremanju gulaša, tradicionalnim seoskim igrama, društvenoj igri „Krcanov ples“, a za sve posetioce obezbeđene su najukusnije besplatne krofne.

Bogat sadržaj manifestacije kao što je izložba fotografija sa fotografskog takmičenja „Razglednica iz Grgurevaca“, izložba tradicionalnih proizvoda, jela i rukotvorina, domaćih i okolnih udruženja žena i ostalih udruženja sličnog karaktera snažan je motiv za posetu ovakvog tipa manifestacije, obzirom da posetioce očekuju raznovrsni sadržaji namenjeni svim generacijama.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.