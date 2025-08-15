  • petak, 15. avgust 2025.
U subotu „Grgurevačko leto“
Društvo | Zabava | Sremska Mitrovica
0 Komentara

U subotu „Grgurevačko leto“

15. avgust 2025. godine

Treću godinu zaredom, Udruženje „Ostani na selu“, Udruženje „Mitrovačka dobra bašta“ i Mesna zajednica Grgurevci organizuju manifestaciju pod nazivom „Grgurevačko leto“ koja ima za cilj očuvanje tradicije, jačanje uloge seoskih domaćinstava, promociju rukotvorina i domaćih proizvoda.

Manifestacija će se održati u subotu, 16. avgusta sa početkom u 9 časova na Grgurevačkom izvorištu.

U okviru manifestacije posetioci će moći da se oprobaju u takmičenju u spremanju gulaša, tradicionalnim seoskim igrama, društvenoj igri „Krcanov ples“, a za sve posetioce obezbeđene su najukusnije besplatne krofne.

Bogat sadržaj manifestacije kao što je izložba fotografija sa fotografskog takmičenja „Razglednica iz Grgurevaca“, izložba tradicionalnih proizvoda, jela i rukotvorina, domaćih i okolnih udruženja žena i ostalih udruženja sličnog karaktera snažan je motiv za posetu ovakvog tipa manifestacije, obzirom da posetioce očekuju raznovrsni sadržaji namenjeni svim generacijama.

