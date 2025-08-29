  • petak, 29. avgust 2025.
Tehnički problemi obustavili rad Reciklažnog dvorišta
Servis | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Tehnički problemi obustavili rad Reciklažnog dvorišta

29. avgust 2025. godine

Iz JKP „Komunalije“ Sremska Mitrovica obaveštavaju građane da Reciklažno dvorište neće raditi u narednom periodu zbog tehničkih problema.

Opcije za odlaganje kabastog otpada:

-Regionalna deponija Srem-Mačva (u skladu sa uslovima koje propisuje ovo preduzeće) – Jarački put bb

-Iznajmljivanje uslužnog kontejnera od 5m3 od JKP „Komunalije“

