Sećanje na nesreću iz koje je nastala banja

Predstavnici Opštine Irig, Mesne zajednice Vrdnik, Rudarskog građevinskog preduzeća RGP Vrdnik, potomci rudara, polaganjem venaca na grob stradalih rudara obeležili su 6. avgust, Dan rudara. Venci su položeni na spomenik četiri stradala rudara sredinom prošlog veka, Jereja Ljudevita, Franje Majhanšeka, Ivana Kina i Slobodana Ravića.

Rudnik mrkog uglja otvoren je sredinom 19.veka, jedini te vrste u Vojvodini, a bio je jedan od najstarijih rudnika u staroj SFRJ. Zahvaljujući rudniku Vrdnik je postao poznata banja, s obzirom na to da su na tom mestu rudari otkrili lekovitu termalnu vodu. Upravo je ta voda zamenila ugalj i time čini privrednu okosnicu u ovom naselju. Inače, od rudnika je kasnije nastalo preduzeće RGP Vrdnik.

-Kao i svakog 6. avgusta i ove godine smo se okupili kako bismo obeležili Dan rudara i kako bismo odali počast i zahvalili se rudarima koji su poginuli radeći svoj težak posao, a kojima danas Vrdnik duguje mnogo. Zahvaljujući rudniku i rudarima koji su otkrili termalnu lekovitu vodu Vrdnik je postao poznato lečilište. Upravo zahvaljujući njima danas ovde imamo banju, hotele, jednu od najposećenijih destinacija u Srbiji i Vrdnik kakav danas jeste. Današnjim polaganjem venaca želimo da sačuvamo značajno istorijsko nasleđe i nastavimo putem jedinstva, sloge i tolerancije na koju su nas uputili rudari dajući nam primer da još dugo čuvamo autentičnost i multikulturalnost našeg Vrdnika, rekao je Miodrag Bebić, zamenik predsednika Opštine Irig.

Rudnik je zatvoren 1968. godine, kada je oko 1.000 ljudi ostalo bez posla, nakon čega je osnovana firma RGP koja je angažovala rudare da rade dalje po Evropi. U grobu na koji su položeni venci sahranjena su četiri rudara, kamarata, koji su nastradala 1958. godine. Spomenik je jedinstven po tome što se odnosi na nesreću u jedinom rudniku mrkog uglja i što su sva četvorica rudara bili različite nacionalnosti. I danas u Vrdniku živi 26 nacija u slozi. Zatvaranjem rudnika i prodorom termalne vode došlo je do katastrofe, ali je u toj termalnoj vodi osnov za dalji razvoj Vrdnika kao jedne od najbrže rastućih turističkih destinacija u zemlji.

