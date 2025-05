Mitrovčanke zablistale u Riminiju

Studio modernog i klasičnog baleta „Olena“ iz Sremske Mitrovice učestvovao je 16. maja na velikom međunarodnom plesnom festivalu u Riminiju, gde je oko 1.000 plesača iz različitih zemalja nastupilo u borbi za prestižna priznanja.

Mitrovčani su se istakli izuzetnim rezultatima, pokazujući koliko rada, posvećenosti i talenta nose njihovi mladi plesači. Teodora Radosavljević osvojila je četvrto mesto u veoma jakoj konkurenciji u kategoriji lyrical children, dok je Una Grčanac zauzela peto mesto u kategoriji acro dance children, koja je proglašena za jednu od najtežih. Una je ujedno nagrađena i specijalnom nagradom za učešće u Istanbulu.

Eleonora Jokić Runtić donela je svom timu dve visoke nagrade: drugo mesto u kategoriji lyrical senior i prvo mesto u kategoriji open senior. Poseban uspeh postigla je i grupa u sastavu: Eleonora Jokić Runtić, Nevena Podgorica, Nina Lončarević, Lana Dudok, Una Grčanac, Mia Jezdić i Angelina Petrović. One su sa koreografijom Welcome in the Wonderland u okviru kategorije musical theater osvojile prvo mesto, dominirajući scenom i oduševivši publiku i žiri.

Odlazak na festival bio je i prilika da članovi studija posete neka od kulturno značajnih mesta u Italiji. Pored Riminija, obišli su i Veneciju, Trst, kao i nezavisnu državu San Marino, gde su se upoznali sa istorijom i lepotama ovih destinacija.

