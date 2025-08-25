Obeležen Dan MZ Susek

U znak sećanja na sve žrtve fašističkog terora i ratnih stradanja, polaganjem venaca na spomeniku palim borcima u centru sela, u Suseku je svečano obeležen Dan Mesne zajednice.

Nakon parastosa, cveće i vence su na spomen obeležju položile delegacije SUBNOR-a, Opštine Beočin, Mesne zajednice Susek, pobratimskog sela Zabrđe iz opštine Ugljevik (BiH) kao i Socijalističke partije Srbije i Srpske napredne stranke.

Okupljene meštane, goste i predstavnike lokalne samouprave koji su došli da odaju poštu stradalima, pozdravili su predsednica opštine Beočin Biljana Janković, predsednica SUBNOR-a opštine Beočin Melanija Krstić kao i predstavnik Saveta mesne zajednice Živan Stanojević.

Svečanost je uveličana i nastupom pojačkog sastava „Blagovestitelj“ iz susečkog hrama „Svetog Arhangela Gavrila“.

Dan mesne zajednice u Suseku se tradicionalno obeležava u znak sećanja na 23. avgust 1942. godine kada su u borbi protiv ustaških i fašističkih okupatorskih snaga poginuli borci i meštani sela u čiju čast i slavu je podignut spomenik na kome je upisano 336 imena heroja.

Ovogodišnje obeležavanje Dana mesne zajednice proteklo je i u znaku značajnog jubileja, 50 godina prijateljstva sa pobratimskim selom Zabrđem.

foto: Ismet Ademovski

