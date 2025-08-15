  • petak, 15. avgust 2025.
Najava isključenja struje za ponedeljak, 18. avgust
Servis
0 Komentara

Najava isključenja struje za ponedeljak, 18. avgust

15. avgust 2025. godine

Za ponedeljak, 18. avgust, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Martinci od 10:00 do 10:30 časova

Jovanke Gabošac od broja 62 do 144 i od 17 do 31
Fruškogorska od broja 60 do 118

Martinci od 10:45 do 11:15 časova

Sremska od broja 47 do 95

Laćarak od 11:45 do 12:15 časova

1.novembar broj 250
Školska od broja 1 do 27 i od 2 do 30
RBS “NS2415 01 SM“ Školska 1a
Pravoslavna crkva

Laćarak od 12:30 do 13:00 časova

Školska od broja 31 do 53a i od 32 do 54

Laćarak od 13:15 do 13:45 časova

Železnička od broja 117 do 155, od 104 do 156 i bb
Pružni prelaz (Železnice Srbije)
Železnička Laćarak

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Na sremskim putevima četiri saobraćajne nezgode
categories_image
Najava isključenja struje za petak, 15. avgust
categories_image
Tri saobraćajne nezgode u Sremu
categories_image
Državljanin Belgije kod Sremske Mitrovice vozio brzinom od 215,6 kilometara na čas
categories_image
Neprilagođena brzina najveći problem bezbednosti saobraćaja
categories_image
Najava isključenja struje za četvrtak, 14. avgust
Povezane Vesti
categories_image

Servis | Vesti | Pećinci

Zabranjeno odlaganje pepela u ka...

categories_image

Servis

Četiri saobraćajke

categories_image

Servis

Obustava saobraćaja na delu drža...

categories_image

Servis

Dve nezgode u saobraćaju

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt