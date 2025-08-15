Najava isključenja struje za ponedeljak, 18. avgust

Za ponedeljak, 18. avgust, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:
Martinci od 10:00 do 10:30 časova
Jovanke Gabošac od broja 62 do 144 i od 17 do 31
Fruškogorska od broja 60 do 118
Martinci od 10:45 do 11:15 časova
Sremska od broja 47 do 95
Laćarak od 11:45 do 12:15 časova
1.novembar broj 250
Školska od broja 1 do 27 i od 2 do 30
RBS “NS2415 01 SM“ Školska 1a
Pravoslavna crkva
Laćarak od 12:30 do 13:00 časova
Školska od broja 31 do 53a i od 32 do 54
Laćarak od 13:15 do 13:45 časova
Železnička od broja 117 do 155, od 104 do 156 i bb
Pružni prelaz (Železnice Srbije)
Železnička Laćarak