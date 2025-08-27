Pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr Nenad Ivanišević predstavio je Konkurs za finansiranje troškova sertifikacije proizvođača jakih alkoholnih pića u tekućoj godini sa teritorije AP Vojvodine.

Cilj ovog projekta jeste da se proizvođačima omogući da ostvare standarde kako bi ravnopravno izašli na tržište, ali i kako bi zaštitili potrošače od zloupotreba, dok svi oni koji steknu standarde, stiču i uslove da budu zastupljeni na promocijama i manifestacijama koje organizuje Sekretarijat.

Pravo na podsticaje ostvaruju pravna lica i preduzetnici sa teritorije AP Vojvodine, registrovani u registru privrednih subjekata, odnosno u drugom odgovarajućem registru u skladu sa posebnim propisom, upisani u registar proizvođača jakih alkoholnih pića.

Ivanišević je dodao da će Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam nastaviti da pruža podršku proizvođačima vina, jakih alkoholnih pića i organizatorima manifestacija na kojima su ova pića zastupljena, i kroz programe standardizacije i sertifikacije.

Direktor DOO ,,Pancert Novi Sad” Miloš Rodić, čija stručna komisija sprovodi proceduru standardizacije i sertifikacije kako na terenu, tako i uvidom u predmetnu dokumentaciju, istakao je da je rok za podnošenje prijave za konkurs 3. oktobar 2025. godine.

Vlasnik Destilerije Sekulić, Davor Sekulić iz Sremske Kamenice, koji je u proteklom ciklusu sertifikovan, istakao je da je iz registrovanog poljoprivrednog gazdinstva prešao u preduzetnike i registrovao svoju proizvodnju, te da je njegovoj destileriji omogućeno da se nađe na tržištu kao sertifikovan proizvođač rakije, sa kontrolisanom proizvodnjom od strane sertifikovane kuće, uz poštovanje uslova i standarda propisanih zakonima Republike Srbije.

Konkurs je objavljen na internet prezentaciji Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam i DOO ,,Pancert Novi Sad“.

