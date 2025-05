Projekcija filma „Lars je LOL“

Centar za kulturu „Sirmijumart“ organizuje projekciju filma „Lars je LOL“, koja će se održati u sredu, 14. maja od 19 sati u Centru za kulturu „Sirmijumart“ (Stari šor 92). Ovo je šesti po redu i film koji zatvara ovogodišnju Turneju Filmskog festivala „Slobodna zona“ u Sremskoj Mitrovici. Ulaz slobodan.

Po povratku s letnjeg raspusta, Amandi je u školi poveren zadatak koji smatra društvenom katastrofom: dodeljeno joj je da bude specijalni prijatelj novom učeniku Larsu koji ima Daunov sindrom. Amanda strepi od privlačenja pažnje i boji se da bi Lars mogao da je osramoti, naročito pred njenom simpatijom Adamom. Na njeno iznenađenje, njih dvoje razvijaju snažno prijateljstvo. Ipak, u težnji da se uklopi u društvo u školi, ona skriva njihovo prijateljstvo, čime vodi dvostruki život kojim izdaje i Larsa i sebe. U jednom trenutku Amanda će morati da pronađe način da se iskupi i pritom smogne snage da ostane svoja. Ova nagrađivana norveška drama na pristupačan i zabavan način obrađuje teme vršnjačkog pritiska, tolerancije i vrednosti prihvatanja međusobnih različitosti.

FESTIVALI I NAGRADE:

Munich Film Festival – CineKindl Award

BUFF International Film Festival – ECFA Award and Barnfonden’s Award for Best Children Film

Tromsø International Film Festival Junior – Audience Award

KINOLUB International Film Festival for Children and Youth – Grand Pix, Children’s Jury Award for Best Feature Film, Jury of the Society of Film Educators – Special Award

Norwegian Cinema Owner Association’s Awards – The Silver Nugget for Best Norwegian Children’s Film

