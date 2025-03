Škola koja stvara vrhunske vinare

Irig-Apsolutni šampion ovogodišnjih 24.Dana vina u Rivici je Đorđe Miškićević iz Iriga, a njegov uspeh je na neki način i uspeh Srednje stručne škole „Borislav Mihajlović Mihiz“ Irig, iz čijih je klupa potekao ovaj mladi vinogradar-vinar. Direktan uspeh ove škole je i zlatna medalja u kategoriji stara vina za burgundac koji su proizveli učenici ove škole. Ova srednja škola, prateći zahteve tržišta i strategiju razvoja Opštine Irig, već 16 godina školuje učenike u okviru obrazovnog profila vinogradar-vinar. Oni prolaze sve korake proizvodnje kako bi po završetku srednje škole bili osposobljeni za samostalnu proizvodnju vina na svojim imanjima ili za rad u vinarijama i destilerijama.

-Nama je izuzetno drago što je naš bivši učenik poneo ovu laskavu titulu i što stručnjaci prepoznaju da je potrebno imati školovan kadar i da je zannje potrebno kako bi se proizveo osetljiv proizvod kao što je vino. Ovo je samo potvrda našeg rada i izuzetno smo ponosni na našeg učenika. Kao što manifestacija raste, tako raste i naša škola, mi smo ga vodili na taj put i škola mu je bila odskočna daska, rekao je profesor stručnih predmeta sa praktičnom nastavom Milan Leđanac.

Dani vina u Rivici odavno su prevazišli lokalnu priču i predstavljaju manifestaciju na kojoj se ocenjuju vrhunska vina daleko van granica Srema. A škola je ove godine prepoznala šansu i svoj kvalitetan proizvod, koji je uputila na ocenjivanje.

-U školskom podrumu imamao proizvodnju različitih vina, a rešili smo da se prijavimo za kategoriju stara vina, gde smo prijavili crveni burgundac iz 2023.godine. To je vino koje je godinu dana odležalo u bariku. Ovo je prva godina da smo poslali vino na takmičenje, jer smo porepoznali i momenat i potencijal onoga što smo proizveli u školi. Bili smo sigurni u njegov kvalitet, kao i u značaj Dana vina u Rivici, i vrhunski stručnu komisiju. Zlatna medalja za nas je od velikog značaja, dodaje profesor Leđanac.

A vrhunski burgundac proizveli su učenici. Primarnu preradu uradili su sada već svršeni maturanti, s obzirom na to da je ono iz 2023. Aktuelni učenici učestvovali su u njegovoj finalizaciji. Tako je i koncipirana nastava, jer učenici prolaze sve faze, od sadnje vinograda, nege loze, orezivanja, berbe, do radova u podrumu, proizvodnje i finalizacije vina. Tako učenici zajedno sa profesorima brinu o oko 3,5 hektra vinograda različitih belih i crvenih sorti, od kojih je kadarka najmlađa. Godišnja proizvodnja je do 1500 litara vina.

-Sve što radimo radimo sa ciljem da u potpunosti osposobimo učenike Plasman vina nam nije cilj, već da se vino promoviše na najrazličitije načine kao promocija škole, a zarad upisa novih učenika, kaže Milan Leđanac.

Baš zbog promocije i vinskog kraja, učenici iz Iriga i okoline se opredeljuju za ovaj smer. Među njima i učenici koji su na Danima vina u Rivici predstavljali pobedničko, ali i ostala školska vina.

-Na manifestacijama sa video promociju škole. U Kovilju se bavimo proizvodnjom mesnih prerađevina. Ja sam upisao ovaj smer i dopao mi se, a videćemo da li ću vinskim poslom ostati u Sremu, kaže Steva Matić, učenik druge godine iz Kovilja.

-Mi imamo malu porodičnu vinariju i ovaj smer će mi u tome mnogo pomoći. Sada u drugoj godini smo dobili stručne predmete i sve više učim. Praksa je odlična, radimo u školskom vinogradu i u jednoj velikoj vinariji ovde u Irigu, dodaje Petar Šarić, učenik druge godine iz Iriga.

-Osim škole, preko leta radimo u vinogradima, pa već pomalo primenimo nešto naučeno. Kući nemamo mnogo loze, ali nikad se ne zna šta ću raditi. Bar ovde u našem kraju vinarstvo će biti siguran posao. A na praksi i u školi i u vinariji se nauči baš mnogo, posebno kada se ide u vinograd, dodaje Dušan Ilibašić iz Iriga.

Značajno za ove učenike je i to što je škola već nekoliko godina u sistemu dualnog obrazovanja, što omogućava praksu zlata vrednu i motiv za rad. A najvidljiviji motiv je upravo zlatna medalja na Danima vina, koja je došla kao iznenađenje. Jer učenici nisu ni znali da su profesori prijavili vino na takmičenje. Zlatna medalja im služi na ponos i kao najbolji pokazatelj da će se svako ko se odluči da pohađa ovu školu iz nje izaći kao vrhunski vinar-vinogradar.

