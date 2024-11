Najava isključenja struje za petak, 29. novembar

Za petak, 29. novembar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Sremska Mitrovica od 09:00 do 10:00 časova

Manđeloški put brojevi 141, 174 i bb

Ležimir od 10:30 do 11:30 časova

Šišatovačka 2

Maršala Tita od broja 63 do 105 i od 38 do 84

Pinkijeva od broja 36 do 38

Zadružna brojevi 64 i 79

Šid od 12:00 do 13:00 časova

Janka Veselinovića broj 27

Pinkijeva od broja 3 do 21, od 2 do 10 i b.b.

Erdevik od 08:00 do 16:00 časova

Vikend naselje ka Ljubi-Erdevik

U slučaju vremenskih neprilika E.D. Sremska Mitrovica zadržava pravo da odustane od navedenih radova.

E.D. Sremska Mitrovica zadržava pravo ukoliko se radovi završe ranije da ranije uključi KDS.

Korisnici i mediji sve informacije o planiranim isključenjima mogu dobiti preko besplatne aplikacije ED Srbije za mobilni telefon, koja se moće preuzeti preko Google play prodavnice. Korisnici se preko aplikacije mogu prijaviti da svakodnevno dobijaju notifikacije o planiranim isključenjima za pojedinačne opštine po izboru. Informacije o planiranim isključenjima mogu se naći i na sajtu Elektrodistribucije Srbije www.elektrodistirbucija.rs.

