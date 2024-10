Za utorak, 8. oktobar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Sremske Mitrovica od 09:00 do 12:00 časova

Radinački put od broja 147 do 185 i od 74 do 160 i bb

Beogradska broj 2

Zemljoradnička zadruga “Mitrokop” – Radinački put bb

“Piramida” d.o.o. – Radinački put bb

Salaš Hodoba – Radinački put bb

Teodora Bekića od broja 58 do 62 i bb

Limarsko bravarska radnja “Novotni” – T. Bekića

“Alcom Recycling” – T. Bekića

