TEODORA MLADENOVIĆ: Srpska glumica na ruskom jeziku

Nismo slučajno u naslovu izbegli pridev „buduća“, jer je mlada Inđinčanka Teodora Mladenović već ostavila tragove na ruskoj zemlji učešćem u brojnim kampovima, na koje je prvi put otišla sa svega devet godina. Potpuno samostalno, pomalo nesigurno, ali uporno krenula je ka svom cilju.

-Kada sam prvi put otišla u Rusiju na tronedeljni kamp, prvih nekoliko dana sam plakala, bila nesnađena jer ne znam nijednu reč i ne razumem o čemu pričaju deca oko mene, priseća se Teodora, dok nam sa osmehom na licu priča kako je svoju nelagodnu situaciju rešila tako što je brzinom svetlosti počela da uči osnovne reči ovog bliskog jezika.

-Rusija je moje simpatije ukrala još u ranom detinjstvu, prvo sam preko svoje mame zavolela ruski jezik, jer je ona veliki rusofil, i posle toga, upoznala sam moju profesorku Natašu Malih koja mi je dodatno pokazala čari Rusije i njene lepote, i tad sam već znala da ću studirati u toj zemlji, odlučna je naša sagovornica.

-Svakako planiram da na jesen nastavim školovanje, imam dosta ideja, teško mi je da odaberem, ali mislim da će to biti gluma, jer u njoj mogu da ispoljim svoja različita interesovanja, kaže Teodora, takoreći očarana ovom velikom zemljom.

-Velika je u svakom smislu, mene su najviše privukli Rusi kao ljudi, deca, upoznala sam dosta prijatelja tamo, zajedno smo bili na kampovima. Blizak mi je njihov način života i razmišljanja, priča ova mlada devojka, koja je na jednom od kampova osvojila prvo mesto u recitovanju u konkurenciji učenika iz 36 zemalja.

-Tada sam imala 14 godina, sve je bilo spontano. Pomogla mi je i porodica i profesorka, nije mi bilo teško da se ohrabrim da odem na to takmičenje. Ta sredina me je srdačno prihvatila, i bila je to, ustvari, obostrana ljubav, kaže devojka, koja je prve reči ruskog učila preko engleskog jezika.

Dve i po hiljade kilometara za Teodoru nisu prepreka, ona svoj život vidi u dve zemlje, jednim srcem. Priprema se za studije glume i, kako kaže, najvažnije joj je da na prijemnom ispitu dočara emocije. Za znanje jezika se ne brine:

-Imam dosta ljudi koji mi ovde pomažu da se pripremim. Nedavno sam počela da sarađujem sa našom glumicom Ivanom Žigon, koja mi dosta pomaže. Spojila nas je slučajnost i postale smo prijateljice, ponosna je Teodora, koja već polako pakuje svoje kofer.

-San mi je Sankt Peterburg. Čula sam da je teško upisati se na njihove fakultete. Na jedno mesto na klasi konkuriše 300 učenika, ali ja nikad nisam mislila na neuspeh, idem uvek pravo, pa šta bude, kaže ova divna devojka, rešena da ostavi iza sebe svih 299 konkurenata na svom mestu.

Teodora Mladenović početkom marta predstavljaće Srbiju u Sočiju na Svetskom festivalu omladine, ekipa „Sremskih novina“ joj želi sreću na njenom putu, a zapamtili smo i obećanje da će u našu redakciju stići karte za premijeru na kojoj ćemo biti ponosni gosti ovoj divnoj mladoj dami.

Mirjana Stupar

