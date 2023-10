Nastavljena akcija podele auto-sedišta

Nastavljena je akcija Grada Sremska Mitrovica i Saveta za bezbednost saobraćaja u kojoj je danas podeljeno još besplatnih auto-sedišta roditeljima mitrovačkih beba.

Tradicionalna podela auto-sedišta našim sugrađanima, roditeljima beba, upriličena je u Gradskom parku, u amfiteatru kod Muzeja Srema. Grad Sremska Mitrovica darovao je dečja sedišta za automobile građanima koji su postali roditelji u julu, avgustu i septembru ove godine.

Tom prilikom Jasna Poznanović načelnica Gradske uprave za saobraćaj, komunalne i inspekcijske poslove je istakla:

-Kako su deca naši najmlađi sugrađani, jako je važno da preduzmemo sve mere, svi zajedno, kako bi bili bezbedni u saobraćaju. Grad Sremska Mitrovica u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja tokom akcije dodele besplatnih auto-sedišta svim roditeljima beba rođenih u tekućoj godini, do sada, a od početka 2023. godine podelio je 263 auto-sedišta. To je urađeno za bebe rođene u periodu od januara do jula. Danas smo upriličili dodelu besplatnih auto-sedišta za sve bebe rođene od jula do septembra ove godine. Ovo je samo jedan od pokazatelja kako je Grad Sremska Mitrovica odgovorna lokalna samouprava kada je u pitanju mnogo stvari, a prvenstveno naša deca i bezbednost u saobraćaju.

Načelnica je izrazila nadu da će u toku 2024. godine podeliti još više besplatnih auto-sedišta za naše najmlađe sugrađane. Prisutni roditelji istakli su da su ovakve akcije od velikog značaja za porodicu i da je ovo veliki poklon za sve njih.

