Izmena režima saobraćaja

Кako je najavilo preduzeće „Sremput“, zbog izvođenja radova na nanošenju asfalta na rekonstruisanom putu Sremski Mihaljevci – Кarlovčić, od petka, 6. oktobra, do utorka, 10. oktobra, na delovima ove deonice puta biće izmena u režimu saobraćaja.

-U petak, u periodu od 8.00 do 18.00 časova, biće zatvoren deo puta od ulaza u Кarlovčić od Preke kaldrme do centra Кarlovčića

-U subotu i nedelju, u periodu od 8.00 do 18.00 časova biće zatvoren deo puta od centra Кarlovčića do ulaza u Sremske Mihaljevce

-U ponedeljak i utorak, u periodu od 8.00 do 18.00 časova, biće zatvorena kompletna deonica puta od ulaza u Кarlovčić od Preke kaldrme do ulaza u Sremske Mihaljevce

Na putu će biti postavljena i saobraćajna signalizacija, kao i radnici Sremputa koji će regulisati saobraćaj u vreme izvođenja radova i preusmeravati učesnike u saobraćaju na alternativne putne pravce.

Sve eventualne dodatne izmene u režimu saobraćaja biće objavljene na našem sajtu.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Share this: Twitter

Facebook