Najava isključenja struje za petak, 15. septembar

Za petak, 15. septembar najavljena su sledeća isključenja električne energije zbog planiranih radova na mreži

Šid od 08:30 do 10:30 časova:

Osnovna škola “B. Radičević” – ulica Petra Кočića

Petra Кočića od broja 63 do 79, od 50 do 64 i b.b.

6.decembra od broja 1 do 21, od 2 do 44 i b.b.

Slavka Merdanovića brojevi: 15, 20, 21, 22 i b.b.

12.aprila od broja 1 do 55, od 2 do 26 i b.b.

B. Buhe od broja 1 do 17 i od 2 do 16

Jelene Ćetković od broja 1 do 17 i od 2 do 18

Ž. J. Španca od broja 1 do 17 i od 2 do 22

Sremskog odreda od broja 1 do 21 i od 2 do 22

Vojvođanskih brigada od broja 3 do 23 i od 2 do 22

Šid od 11:30 do 13:30 časova

7.jula od broja 43 do 57 i od 22 do 60

Mokranjčeva od broja 1 do 31 i od 2 do 32

Marka Oreškovića od broja 41 do 65 i od 42 do 64

Trg Republike od broja 16 do 76 i b.b.

Telefonska centrala “MSAN” – Trg Republike b.b.

Nikole Tesle od broja 48 do 50

Petra Кočića od broja 5 do 59 i od 6 do 46

Svetozara Markovića od broja 47 do 85 i 48 do 70

“Lipić” klanica i prerada mesa – ul. S. Markovića broj 63

