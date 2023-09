Na putu sa “Zvezdinim karavanom”

O Filipu Saviću iz Noćaja već ste mogli čitati na našem sajtu, ima 31 godinu i bavi se sportskom fotografijom, a ono što je novo i zanimljivo jeste da je Fića nedavno iskoristio veliku priliku koja mu je pružena i ostvario saradnju sa Fudbalskim klubom „Crvena zvezda“.

-Pre nekog vremena bio sam na razgovoru za posao u „Crvenoj zvezdi“, međutim nismo uspeli da postignemo dogovor o nekom stalnom zaposlenju, ali pristao sam da povremeno sarađujemo. Iskren da budem nisam očekivao poziv kluba da ovog leta ispratim „Zvezdin karavan“ i nije mi delovalo posebno primamljivo da ga prihvatim, ali kada sam dobio plan puta i aktivnosti, ipak sam odlučio da se upustim u još jednu avanturu, što za mene „Кaravan“ i jeste bio. Nizali su se gradovi i mesta, kako po Srbiji, tako i po Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, da bih naposletku ostao na Zlatiboru nekoliko dana gde su prvotimci odrađivali deo priprema, što je, moram priznati bila velika stvar, jer sam imao mogućnost da prsustvujem treninzima i fotografišem trenutno najbolju ekipu u našoj zemlji – priča Filip.

Sam „Кaravan“ je, kako kaže, prošao sjajno, puno bolje nego što je očekivao. U svakom mestu, manjem i većem dočekani su sa oduševljenjem lokalnog stanovništva.

-Iskren da budem nisam bio iznenađen podrškom koju „Zvezda“ ima širom ne samo naše zemlje, već i u zemljama regiona, to je zaista jedna velika armija navijača koja raste iz dana u dan, ali me je oduševila organizacijom koja je, gde god smo se našli, bila na jednom visokom nivou. „Кaravan“ se kretao brendiranim autobusom, a neretko smo dočekani i ispraćeni sa bakljadama, kolonama navijača, pesmama, parolama. Pravi doček za pamćenje i onaj koji je na mene ostavio najjači utisak nam je priređen u Srpskoj Crnji, malom mestu sa oko 3000 stanovnika. Tu se u „Zvezdu“ učlanio i najveći broj navijača, od kojih jedan deo i Rumuna, s obzirom da se mesto nalazi nedaleko od granice. Taj detalj mi je bio posebno zanimljiv, nisam ni znao koliko u toj susednoj nam državi ima ljubitelja kluba iz prestonice – objašnjava Noćajac.

Za njega je učestvovanje u „Zvezdinom karavanu“ bilo lepo, ali i korisno iskustvo, upoznao je dosta ljudi iz sveta fudbala, sklopio nova prijateljstva, a pri tom je radio ono što voli.

-Кada sve saberem i oduzmem i više sam nego zadovoljan, dobar je osećaj, jer je „Crvena zvezda“ oduvek bila deo mene, a sada sam ja postao na jedan način deo nje – kaže Filip.

Кao šlag na tortu, za njega je bila utakmica u kojoj su crveno – beli krajem jula nadigrali ekipu „Fiorentine“ iz Italije i zasluženo slavili rezultatom 5:0.

-Taj prijateljski susret je bio ujedno i najveći sportski događaj koji sam imao priliku da zabeležim kroz objektiv. Atmosfera je bila sjajna, isto tako igra „Zvezde“ i uživanje je bilo raditi – dodaje Fića.

Njagove fotografije sa te utakmice brzinom svetlosti proširile su se na društvenim mrežama. Pokupio je brojne pozitivne komentare od kolega, a što mu je još značajnije od prvotimaca crveno – belih.

-Budim se jutro posle utakmice, a poruka me čeka ne znam ni sam koliko, među njima i od Miloša Degeneka, Stefan Mitrovića i još nekolicine fudbalera i sve to zahvaljujući mojoj upornošću, radom, trudom i zalaganjem da uspem u svetu sportske fotografije. Imam još puno da učim, prostora za napredovanje je dosta, ali mislim da sam na jako dobrom putu i vrlo sam srećan i ponosan, jer mi se ispunjavaju neke želje i ciljevi koje sam davno pred sebe postavio. Naredni korak mi je da obezbedim mesto uz teren na utakmicama Lige šampiona koje se budu igrale u Srbiji i nadam se da ću i to ostvariti – optimista je Noćajac.

D. Tufegdžić

