Najava isključenja struje za sredu, 19. oktobar

Za sredu, 19. oktobar najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Sremska Mitrovica od 08:30 do 11:00 časova

Svetla

Puškinova od broja 1 do 11 i od 4 do 16

Muzejska broj 9

Promenada brojevi: 1a, 3a, 34 i b.b.

Žitni trg od broja 5 do 29 i od 24 do 32

Muzička škola “Petar Кranjčević” – Žitni trg broj 28

Solarski trg broj 8

Sremska Mitrovica 11:30 do 14:00 časova

Promenada od broja 3 do 9 i broj 13

Centar za socijalni rad “Sava” – Promenada broj 9

28.marta od broja 12 do 18, od 13 do 17 i b.b.

Zelena pijaca (deo)

Sremska Mitrovica od 08:30 do 09:30 časova

Miloša Obilića od broja 105 do 115 i od 119 do 129

“Golf RB” – ul. Miloša Obilića broj 143

Sremska Mitrovica od 10:30 do 11:30

Zadružna od broja 1 do 33 i od 2 do 38

Кrajiška broj 38

Sremska Mitrovica od 12:14 do 14:15 časova

A. Čarnojevića brojevi 21 i 23

“Кeramika Jovanović” – ul. A. Čarnojevića broj 23

Ratarska broj 22

Laćarak od 12:30 do 13:30 časova

Sremska od broja 1 do 67 i od 2 do 60

