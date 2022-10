Biljana Janković, predsednica Opštine Beočin govori za Sremske novine

Oktobar, kao mesec radosti za sve stanovnike mesta koje grle Dunav i Fruška gora, nizom manifestacija i centralnim događajem 16. oktobra, obeležiće se dan Opštine Beočin. U susret pomenutom datumu, predsednica opštine Biljana Janković, sumirala je urađeno u prethodnom periodu i najavila planove za budućnost.

-Na mestu predsednice Opštine Beočin sam od 21. juna i time sam dobila veliku čast i obavezu koju imam prema građanima. U fokusu protekla tri meseca bilo je osluškivanje potreba naših sugrađana, ali i beočinskih javnih preduzeća, odnosno poseta istim, kako bih dobila tačne informacije koji su to njihovi problemi i na koji način ih možemo najbrže rešiti. Posetila sam, pre svega, Javno preduzeće “Toplana“ koje je u tom periodu imalo veliki problem, bilo je neophodno da se uradi remont kotlova koji su se nalazili u jako lošem stanju. U to vreme već smo imali razgovor u Pokrajinskoj vladi, s obzirom na naš mali i ograničen budžet, sa molbom da zajedno pokušamo da pomognemo ovom preduzeću. To je bilo neophodno u ovom periodu kada na tržištu energenata vlada teška kriza, sa ciljem da ova grejna sezona počne kako treba. Pokrajina je obezbedila 36,2 miliona dinara za kupovinu i instalaciju novog kotla, što će umnogome značiti našim građanima – kaže prva žena beočinske opštine.

Predsednica je posetila i JКP “Beočin“ koje je imalo problem sa mehanizacijom, kako ističe, za samo tri nedelje uspeli su da ga reše zahvaljujući donaciji JКP “Čistoća“ iz Beograda, u vidu kamiona za odvoz smeća i 40 kontejnera za odlaganje otpada. Problem su i male plate u ovom preduzeću i plan je da se i tu pomogne shodno mogućnostima.

-Saradnja sa višim nivoima vlasti je izuzetno dobra a za kapitalne projekte nismo koje ne možemo da realizujemo iz sopstvenih sredstava, značajna nam je pomoć od pokrajinske ali i republičke vlade. Neophodno je i da pratimo konkurse i da na taj način obezbedimo sve ono što je našim preduzećima potrebno za nesmetan rad – rekla je Biljana Janković i dodala:

-Istakla bih projekat rekonstrukcije i dogradnju glavnog, centralnog vrtića u Beočinu u čemu će nam upravo pomoći Vlada Republike Srbije, preko Кancelarije za javna ulaganja. Investicija iznosi više od 111 miliona dinara. Do kraja maja naredne godine očekivano je da se završe svi radovi na ovom vrtićkom objektu, na kojem od njegovog osnivanja 1974. godine nije vršena ozbiljnija rekonstrukcija.

Pored ovih ulaganja, značajna je investicija Pokrajinske vlade koja je sredstvima učestvovala u rekonstrukciji puta Beočin – Bešenovo za nas izuzetnog značajnog pravca. U pitanju je gotovo 16 kilometara puta koji dalje povezuje Beočin sa Sremskom Mitrovicom.

U prethodnom periodu predsednica Janković obilazila je i mesne zajednice, osluškivajući koje su to potrebe meštana. Većina problema vezana je za komunalne usluge i putnu infrastrukturu, najčešće u manjim sredinama, a neophodne su i rekonstrukcije mesnih zajednica, škola i drugo. Plan je da se sa pomenutim problemima beočinska opština u budućnosti uhvati u koštac. Iz tog razloga, pažljivo će se kreirati budžet za narednu godinu. Cilj je da sve mesne zajednice budu podjednako razvijene shodno potencijalima koje poseduju i da se u svakoj reši za početak bar po jedan ključni problem.

Svakoga petka u kabinetu predsednice opštine održava se i Dan otvorenih vrata, u određeno vreme dolaze građani i u direktnoj komunikaciji iznose koji ih to problemi muče, daju predloge i sugestije za unapređenje života na teritoriji opštine. Iz kabineta predsednice ističu da su meštani spremni na dijalog, često se javljaju zbog dugogodišnjih problema, međutim, za rešenje istih treba dosta strpljenja, kao i značajna sredstva. Sudeći prema interesovanju, pokazalo se da je Dan otvorenih vrata dobra praksa.

-Кao kabinet, smatramo da građani treba da budu deo otvorenog dijaloga i da lokalna samouprava mora transparentno da pokazuje svoj rad. Cilj nam je da se oni osećaju dobrodošlim i da znaju da imaju mogućnost da utiču na naš rad i delovanje. Jasno je da ne možemo sada i odmah rešiti svaki problem, ali ako zajedno idemo ka rešenjima, saradnja će sigurno biti efikasnija i lakša. – napominju u Beočinu.

ZNAČAJNA ULAGANJA U PUTEVE

Naredni period na teritoriji opštine Beočin obeležiće radovi na putnoj infrastrukturi, javnim površinama i prostoru za najmlađe.

-Veliku pažnju posvećujemo rekonstrukciji i održavanju putne infrastrukture na teritoriji cele opštine i već smo počeli sa planiranim radovima. Кrenuli smo od Beočina, gde su već uređene dve ulice, a uskoro se završava još jedna ulica koja je glavni pravac dela Beočina pod nazivom Planta. Nakon toga, prelazimo na okolinu gde će za početak biti uređeno sedam ulica u Mesnim zajednicama Rakovac, Brazilija, Čerević, Banoštor i Susek. To je nešto na čemu će se raditi i naredne godine. Takođe, u planu je i rekonstrukcija dečijeg igrališta koje smo kao predlog dobili participativnim budžetiranjem građana i uređenje mobilijara. Projekat će biti uskoro realizovan, a postavićemo i jednu teretanu na otvorenom – ističe predsednica opštine i dodaje:

-Nije nam cilj da samo u Beočinu rekonstruišemo i gradimo igrališta, već i u drugim mesnim zajednicama, pa ćemo i za to opredeliti određena sredstva u budžetu za narednu godinu. Podsetila bih da smo od Pokrajinske vlade dobili 10,6 miliona dinara za rekonstrukciju i uređenje sportskih terena u Parku heroja. Ovi radovi će pored uređenja terena podrazumevati i postavljanje novih tribina a na taj način biće vraćen stari sjaj mestu na kojem su se okupljali naši meštani, gde su se nekada održavali razni turniri i utakmice. Oživećemo te terene i podići društveno – rekreativni život našeg mesta – reči su Biljane Janković.

Pred lokalnom samoupravom je i završetak radova na izgradnji kanalizacije u Beočin selu, planiranje budžeta za narednu godinu. Fokus će biti stavljen na ruralna područja, manja mesta, jer ni beočinska opština nije izuzetak kada je u pitanju negativan trend odumiranja. U cilju ublažavanja tog trenda, neophodno je da uslovi života u manjim sredinama budu približno dobri kao i u gradu, ne samo kada je reč o putnoj infrastrukturi, već i o kanalizaciji, školi i drugim sferama. U narednom periodu, prema najavi predsednice, u planu je i dugo očekivano formiranje Turističke organizacije Opštine Beočin.

-Turistički potencijali naše opštine su veliki, osvrnula bih se na prirodni potencijal, prvenstveno na Frušku goru i Dunav, brojne manifestacije, vinski turizam po kojem smo poznati, prevashodno u Banoštoru, te verski turizam i manastiri Beočin, Rakovac, a u izgradnji je i svetinja u selu Grabovu, koja će uskoro biti završena. Povezivanjem svih tih potencijala, dobija se sjajna ponuda za turiste. Očekivanja su da će Turistička organizacija na najbolji način prezentovati upravo navedene potencijale i svojim radom unaprediti te sadržaje – zaključila je Biljana Janković, predsednica Opštine Beočin.

