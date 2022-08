Srpska Kapadokija na Krčedinskoj adi

U cilju razvoja turizma i što boljeg pozicioniranja na turističkoj mapi Srbije, Turistička organizacija opštine Inđija nastavlja sa svojim aktivnostima u tom pravcu. Kako u TO ističu, intenzivni pregovori sa predstavnicima turističkih organizacija i agencija iz Turske pokrenuli su i pitanje formiranja nove turističke atrakcije u ovoj sremskoj opštini. U planu je da se u Inđiji napravi „Srpska kapadokija“, a kao jedna od lokacija za postavljanje dvadesetak balona za letenje je Krčedinska ada.

Milan Bogojević, direktor inđijske Turističke organizacije o ovoj temi govorio je za magazin „Top Srbija“.

– Ovo bi mogla da bude najveća turistička atrakcija, ne samo u Inđiji, već i u čitavom regionu u 2023. godini. Na prvom sastanku održanom 25. maja u Ankari, pokrenuli smo pitanje saradnje i sa direktorom turističke oblasti Kapadokija gospodinom Sezai Dogruerom razgovarao sam upravo o toj vrsti saradnje i modelu koji bi bio primenjiv u Srbiji. Kapadokija je zakonom odredila da ne mogu podizati više od 150 balona u isto vreme. Oni su taj broj balona znatno premašili i vrlo su zainteresovani za nove destinacije i iskorišćavanje postojećih resursa. Nastavak razgovora zakazan je za 25. avgust kada u Inđiju, pored gospodina Dogruera, dolazi još devet predstavnika turskih turističkih agencija. To je drugi pravac našeg angažovanja da dovodimo turiste iz Turske – ističe Bogojević.

Na pitanje da li su očekivanja realna i moguća, direktor TO Inđija je rekao da je državljanima Republike Turske Srbija izuzetno privlačna zbog naše prirode, te da su oni oduševljei našim šumama, zelenilom i rekama.

– Gastronomija i vinska ruta su takođe privlačne, ali ono što jeste adut Inđije je naša isprepletana istorija sa Osmanskim carstvom. Počevši od legende da ime Inđija nosi poreklo od reči Ikindija (Ićindija) što je termin za popodnevnu molitvu kod muslimana, preko najveće bitke 17. veka na ovim prostorima između Osmanskog i Svetog Rimskog carstva do očuvanih hamama u Starom Slankamenu. Sve ovo govori o prisustvu Turske u srednjoj Evropi. Oni su zaista zainteresovani da posete ta mesta. Na kraju, ali ne najmanje važno, treba uzeti u obzir lokaciju Inđije koja se nalazi između dva najveća grada u Srbiji, te je tako turistima iz Turske lako da posete znamenitosti iz ova dva grada, kaže direktor Milan Bogojević. Takođe, naglašava, da ukoliko dođe do dogovora, taj projekat bi trebao da se realizuje od maja do septembra 2023. godine. On napominje da je u planu Turističke organizacije za sledeću sezonu nabavka odgovarajućeg katamarana kojim bi se turisti prevozili od Krčedina do Krčedinske ade.

– Na ovaj način uspeli bi u potpunosti da oblikujemo jedan zanimljiv izlet i dobijemo potpuno novi turistički proizvod, konkurentan i na međunarodnom tržištu, uveren je direktor Turističke organizacije opštine Inđija Milan Bogojević.

G.M.

Foto: TopSrbija

