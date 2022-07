Dr Marko Kosanović: Srce me vuče rodnom kraju

Putovao sam po svetu preko studentskih razmena, bio sam u Brazilu i u Rusiji, ali meni ništa ne znače lepote nekih drugih gradova, jer više uživam u našim vrednostima. Shvatio sam da nema lepše zemlje od Srbije i zbog toga se nisam nikada pokajao što sam se ovde vratio – kaže dr Marko Кosanović iz Martinaca

Кada je pre deceniju i po završio Osnovnu školu “Jovan Jovanović Zmaj” u Martincima kao vukovac i đak generacije, Marko Кosanović je već tada znao da želi da postane lekar, pa je nakon srednje medicinske škole u Sremskoj Mitrovici upisao Medicinski fakultet u Novom Sadu.

-Već pred kraj osnovne škole shvatio sam koliko je bitno znati da pomogneš svojim najbližima kada im je potrebno i biti uvek tu za njih da bi mogli na tebe da se oslone. To mi je bio motiv i prekretnica da odlučim da postanem lekar. Studije su bile zanimljive, bio je to lep izazov za mene jer sam trebao naći balans između učenja i druženja, u čemu sam i uspeo. Završio sam fakultet nakon osam godina sa prosekom 9,41 i nakon toga sam se vratio u svoje rodno selo. Nisam sebe mogao da zamislim da živim bilo gde drugo, jer me u Martinice uvek vuklo srce. Tu znam ljude, tu mi se vraćaju uspomene kad god prolazim ulicama kojima sam išao još kao dete i nisam nikada mogao da presečem korene kojima sam vezan za Martince i Mitrovicu. Putovao sam po svetu preko studentskih razmena, bio sam u Brazilu i u Rusiji, ali meni ništa ne znače lepote nekih drugih gradova, jer više uživam u našim vrednostima. Shvatio sam da nema lepše zemlje od Srbije i zbog toga se nisam nikada pokajao što sam se ovde vratio – priča dr Marko Кosanović iz Martinaca.

On dodaje da čovek koji teži nekom velikom akademskom uspehu ne može to ostvariti u maloj sredini poput Mitrovice, ali ako želi da sa svojom porodicom živi u mirnom kraju, da bude okružen poznatim i bliskim ljudima, onda to može da mu pruži Mitrovica. U nastojanju da postigne balans između te dve želje, Marko je izabrao da kao doktor medicine radi u mitrovačkoj Opštoj bolnici.

Svoje zanimanje on je pretvorio delimično i u hobi, jer je već četiri godine lekar u Fudbalskom klubu Radnički iz Sremske Mitrovice, gde taj posao obavlja isključivo iz ljubavi.

Nada se da će mu se u narednom periodu ispuniti želja da dobije specijalizaciju iz ginekologije, te zbog toga konstantno uči i unapređuje svoje znanje.

Uvek sa ponosom ističe da je iz Martinaca, ali da “trenutno živi u Mitrovici”, te da je za svoje Martinčane uvek tu, spreman da im pomogne u svako doba dana ili noći.

