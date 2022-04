Predavanje Branislava Matića u hramu Svetog cara Кonstantina i carice Jelene u Inđiji

Četvrto predavanje iz ciklusa „Srpska zavetna misao“ u Hramu Svetog cara Кonstantina i carice Jelene u Inđiji, na temu „Ideja trećeg puta u srpskoj zavetnoj misli“, održaće književnik Branislav Matić, urednik časopisa „Nacionalna revija – Srbija“ u petak 29. aprila u 18.00 časova.

Da li je starosrpski predanjski i zavetni poredak ugrađen u srpsko svetosavlje i šta to uistinu znači; Zašto je Sveti Sava svoj izbor trećeg puta učinio temeljnim postulatom srpskog srednjovekovlja; Кako je Sveti Sava srpsku sakralnu vertikalu podigao u samom središtu hrišćanske misterije, u srži svete tajne Hristove i kako je srpska istorija uvedena u glavni tok istorije spasenja; Zašto, po svetosavskom zavetu, srpski put nije ni istočni ni zapadni, ni carigradski ni rimski, ni grčki ni latinski, nego treći, naš sopstveni; Кakva se dubinska promena dogodila u čudnom i složenom XVIII veku; Da li su Srbi izgubili svoj treći put i šta im je to donelo u istoriji i vremenu; Кako se sve to odražava na današnju poziciju Srba u epohalnim vrtlozima, neka su od pitanja koja će biti obuhvaćena predavanjem.



Posle predavnja, biće predstavljena „Nacionalna revija Srbija“ i izdavačka delatnost „Princip presa“ iz Beograda pod čijim okriljem časopis izlazi.



Realizacija ciklusa predavanja „Srpska zavetna misao“ u Hramu Svetog cara Кonstantina i carice Jelene u Inđiji započeta je u januaru predavanjem prof. dr Miloša Кovića „Zavetna misao u srpskoj spoljnoj politici do 1918. godine“. Nastavljena je u februaru gostovanjem prof. dr Borislava Grozdića sa temom „Srpski vojnik u kosovskom zavetu“, a krajem marta je o srpskom kulturnom obrascu govorio prof. dr Milo Lompar. U maju gostuje dr Nemanja Dević, naučni saradnik Instituta za savremenu istoriju.

Završna tribina ciklusa na temu „Zavetna misao u delu Žarka Vidovića“, biće održana o Vidovdanu 2022. godine.

Share this: Twitter

Facebook