Najava isključenja struje za utorak, 15. mart

Za utorak, 15. mart najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Kuzmin od 08:30 do 09:30 časova

Vuka Кaradžića od broja 31 do 81 i od 38 do 90

Šid od 09:30 do 14:30 časova

Poslovni objekti – ul. Gibarački put b.b.: “Grin grup i Hladnjača””, “Fiting d.o.o.”, “Grafo-set”, “Solid”;

Objekat za proizvodnju PVC stolarije “Rolo ekspres” – ul. Svetog Save bb

Šid 12:30 do 13:30 časova

20.jula od broja 43 do 57 i od 22 do 60

Mokranjčeva od broja 1 do 31 i od 2 do 32

Kukujevci od 10:30 do 11.30 časova

Pašićeva od broja 5-53 i 2-36

Share this: Twitter

Facebook