Najava isključenja struje za ponedeljak, 15. novembar

Za ponedeljak, 15. novembar najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Sremska Mitrovica od 08:00 do 14:00 časova

Savska od broja 3 do 7 i od 24 do 26

Kuzminska od broja 51 do 69 i od 54 do 74

Dimitrija Puljevića od broja 1 do 25 i bb

Sremska Mitrovica od 08:30 do 09:30 časova

Petra Preradovića od broja 125 do 137 i od 76 do 104

Sremska Mitrovica od 10:30 do 11:30 časova

Sterijina

Kozaračka od broja 1 do 41

Ozrenska od broja 6 do 8 i bb

6.istočno bosanske brigade 5 bb

Sremska Mitrovica od 13:00 do 14:00 časova

Savska od broja 1 do 3, od 2 do 22b i bb

Laćarak od 13:30 do 14:30 časova

1. novembra od broja 183 do 213 i od 225 do 235

Šašinci od 09:00 do 13:00 časova

Fruškogorska od broja 27a do 31, od 2 do 36 i bb

Radio bazna stanica “Šašinci SM-31” – ul. Fruškogorska bb

