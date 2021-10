Ruma: Berba grožđa u školskom vinogradu

Tradicionalno krajem septembra učenici Srednje stručne škole „Stevan Petrović Brile“ Ruma učestvuju u berbi grožđa u školskom vinogradu. To je deo obavezne praktične nastave koja se organizuje za učenike smera poljoprivredni tehničar. Učenici treće godine već slušaju predmet voćarstvo i vinogradarstvo, a zajedno sa njima na ovoj praksi bili su i đaci iz prve i druge godine.

-To je praktičan dan u vinogradu, iuto je najlepši dan u vinogradu kada je berba.Svi su zajedno i zajedno rade i tako se podstiče timski rad u vinogradu, ali i ovo je prilika da se upoznaju sa školskom ekonomijom. Stariji učenici mlađima prenose svoja znanja. To je najbitnije jer škola je iznedrila mnoge stručnjake u oblasti poljoprivrede i nadamo se da će se to nastaviti. Naglasak stavljamo na praktičnu nastavu, na opipljivom i konkretnom radu i nadamo se da će neko od njih biti stručnjak koji će nositi kompletnu proizvodnju tamo gde bude radio, a za to je potrebno stručno znanje – rekao je profesor stručnih predmeta u oblasti voćarstva Aleksandar Mišković.

Za potrebe nastave i upoznavanja sa onim što učenike čeka u realnom poslu, u školskom vinogradu se gaje sve stone i vinske sorte grožđa. Od vinskih tu je kvalitetan kaberne i merlo, a od stonih kardinal, hamburg, afusali. U planu je i kombinacija sorti koje je stvorio institut u Novom Sadu.

-U ovakvim godinama koje pogoduju samo vinogradima, mogli smo da prođemo sa normalnom zaštitom. U godinama kada imamo problema sa plamenjačom ili truleži mora biti primenjena puna zaštita da bi kvalitet bio dobar. A sorte stvorene na Institutu u Novom Sadu preporučujem da se gaje na okućnicama i manjim površinama gde ne moramo da se posvetimo toliko zaštiti. a biće solidan prinos i kvalitet, poručuje profesor Mišković.

Zato u školi kažu da sve zainteresovane za gajenje loze mogu da posavetuju u pogledu podizanja zasada na manjim površinama, gde ljudi mogu poluamaterski mogu da se bave ovom granom poljoprivredne proizvodnje, a da ooopet uživaju u čarima vinogarad, bez velike bojazni od oštećenja ili gljivičnih oboljenja.

