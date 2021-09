U Muzeju Srema otvorena izložba „Fragmenti vidika“

Sremska Mitrovica – “Fragmenti vidika” naziv je međunarodne izložbe slika koja je večeras otvorena u Muzeju Srema. Reč je o radovima koji predstavljaju presek stvaralaštva u okviru slikarskih kolonija održanih 2016-2019. godine u Šidu a organizovane od strane Udruženja srpsko-ruskog prijateljstva “Šid”. Trideset radova srpskih i ruskih umetnika odabrano je iz fundusa radova iz proteklih kolonija koje do sada u velikoj većini nisu predstavljani javnosti. Izložba će trajati do 24. septembra, a može da se pogleda u svečanoj sali Muzeja Srema, radnim danima od 9 do 15 časova i vikendom od 9 do 17 časova.