Pad cena soje i kukuruza

Sremske Novine Pre: 12 sati Nema komentara

Novi Sad – Nedeljni izveštaj za period od 20. do 24. novembra 2017. godine

Najvažnije iz protekle nedelje:

- pad cene soje

- dešavanja na svetskim berzama

Odsustvo značajnije potražnje na tržištu kukuruza i dalje gura cenu ove žitarice na dole. Međutim, iako cena beleži pad, kukuruz je tokom ove nedelje bio najzastupljenija roba u berzanskom trgovanju. Uvozna soja je doprinela cenovnom padu i ove uljarice. Ukupno je u periodu od 20. do 24. novembra prometovano 3.050 tona robe, što prestavlja rast od 56,41% na nedeljnom nivou. Finansijska vrednost prometa je iznosila 55.896.500,00 dinara ili za 46,31% više nego prethodne nedelje.

Preko 80% ovonedeljnog trgovanja je činio kukuruz. Cena kukuruza SRPS kvaliteta je bila na nivou od 17,00 dinara bez PDV-a, tako da se statistički posmatrano cena nije menjala. Međutim, ako posmatramo cenu kukuruza koja je registrovana sa vlagom do 14,5% vidi se da je pad definitivan. Cena kukuruza je nakon dostizanja svog ovosezonskog maksimuma 12. oktobra, kada je registrovano trgovanje po 18,50 dinara bez PDV-a, u konstantnom silaznom trendu i skoro se vratila na nivo sa samog početka žetve. Značajna količina kukuruza koja je prometovana je bila sa vlagom do 14,5%, čija se cena takođe kretala u opsegu od 16,80 do 17,00 dinara bez PDV-a.

Pšenica sa 11,5% proteina, uz klauzulu gratis lagera do kraja januara je registrovana po ceni 18,40 din (20,24 din/kg sa PDV-om).

Posle dužeg vremena je registrovana cena soje. Zrno je u proteklom periodu gotovo konstantno beležilo pad, a kupci nisu hteli da plate soju po onim cenama koje su bile kotirane. Registrovana cena od 48,50 din (53,35 din sa PDV-om) je za 4,34% niža u odnosu na onu sa kraja prethodnog meseca.

Direktor

Miloš Janjić

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:

ROBA PONUĐENA KOLIČINA (t) CENA PONUDE DIN/KG SA PDV-OM ZAKLJUČENA KOLIČINA (t) ZAKLJUČENA CENA DIN/KG SA PDV-OM PROMENA U ODNOSU NA PRETHODNU NEDELJU Kukuruz veštački sušen, rod 2017. 100 18,70 100 18,70 0,00% Kukuruz, rod 2017. vlaga do 14,5% 200 18,48-18,70 200 18,48-18,70 - Kukuruz, rod 2017. vlaga do 14,5%, gratis lager do 22.12. 1900 18,48-18,59 1900 18,48-18,59 - Kukuruz, rod 2017. vlaga do 16% 100 18,04 100 18,04 - Kukuruz, rod 2017. vlaga do 17% 100 17,93 100 17,93 - Kukuruz veštački sušen, rod 2017. gratis lager do 29.12. 250 18,48 250 18,48 - Pšenica, rod 2017. proteini minimum 11,5% gratis lager do 31.1. 350 20,24 350 20,24 - Soja, rod 2017. 100 53,35-54,23 50 53,35 -4,34% Krompir rod 2017. crvena sorta laura, uvoz iz Nemačke 24 28,60 - - -

Cene poljoprivrednih proizvoda u protekloj nedelji na vodećim robnim berzama:

PREGLED DNEVNIH PROMENA CENA NA CME GROUP, DECEMBARSKI FJUČERS 2017. ponedeljak utorak sreda četvrtak petak Pšenica 156,97 $/t 155,06 $/t 156,02 $/t 155,28 $/t 155,28 $/t Kukuruz 135,03 $/t 135,82 $/t 135,82 $/t 135,90 $/t 135,90 $/t

U Čikagu u odnosu na prethodnu nedelju, pšenica je poskupela 0,28%, a kukuruz je poskupeo 2,61%.

Snižavanje ocene stanja useva pšenice u SAD zbog nedostatka vlage tokom jeseni uticalo je na cenu.

Berba kukuruza u SAD kasni u odnosu na prosek prethodnih godina.