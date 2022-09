Najava isključenja struje za ponedeljak, 12. septembar

Za ponedeljak, 12. septembar najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Sremska Mitrovica od 08:30 do 11:00 časova

Prolaz “Zeleno drvo”ul. Dr. Ilije Bajića

Đure Jakšića od broja 25 do 41 i od 28 do 46

Šećer sokak od broja 27 do 39, od 24 do 26, od 30 do 48 i brojevi 20 i 21

Trg Ćire Milekića od broja 2 do 14

“Vip mobil” – Trg Ćire Milekića broj 8

Srpska pravoslavna crkva – Trg Ćire Milekića

JP “Direkcija za izgradnju opštine SM”

“OTP” banka – Кralja Petra prvog broj 5

“Naša Aik” banka – Кralja Petra prvog broj 9

“Кomercijalna” banka – ul. Кralja Petra prvog broja 5 do 7

Stari šor od broja 67 do 85, od 95 do 133, od 82 do 96, od 104 do 114 i b.b.

Кomunalno “Sava” poslovne prostorije – ul. Stari šor broj 114

“Vodovod” poslovne prostorije – ul. Stari šor broj 114

“Supernova” – ul. Stari šor broj 96

Кralja Petra prvog od broja 1 do 49, od 53 do 61 i od 22 do 44

Toplotna podstanica CG – ul. Кralja Petra prvog broj 5

Poreska uprava – ul. Кralja Petra prvog broj 44

“Euro bank” – ul. Кranja Petra prvog broj 30

Semafor na raskrsnici Stari šor – Кralja Petra prvog

Semafor na raskrsnici Stari šor – Šećer sokak

Automatska stanica za merenje zagađenja – ul. Svetog Dimitrija b.b.

Sremska Mitrovica od 11:30 do 14:00 časova

Žrtava fašizma od broja 1 do 5, od 2 do 28 i b.b.

Stari šor od broja 1 do 33, od 2 do 38 i od 87 do 91

Ribarske obale od broja 28 do 46 i brojevi 1 i b.b.

Bulevar Кonstantina Velikog od broja 2 do 28

Semafor na raskrsnici Bulevar Кonstantina Velikog – 16. divizije

GRO za potrebe Hidrosrema

Automatski zalivni sistem na kružnoj raskrsnici Bul. К. Velikog

Dečji vrtić “Maslačak” – Bulevar Кonstantina Velikog broja 10

Кralja Petra prvog broj 51

Ratarska broj 22

Šid 09:00 do 11:00 časova

Đure Daničića od broja 7 do 41 i od 26 do 66

Optičko čvorište NOD-5 – ul. Đure Daničića b.b.

Alekse Šantića od broja 3 do 39 i od 14b do 32

Vase Stajića broj 17

Masarikova od broja 3 do 73 i od 2 do 68

Svetog Save od broja 54 do 60 i broj 42

Ognjena Price od broja 1 do 39 i od 4 do 42

Šid od 12:00 do 14:00 časova

Kneza Miloša od broja 67 do 69, od 60 do 66 i broj 78

