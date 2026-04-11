Podrška privrednicima u Inđiji

U Inđiji se nastavlja trend jačanja lokalne privrede kroz saradnju opštine i domaćih preduzetnika, što je potvrđeno otvaranjem novog maloprodajnog objekta, kojem je prisustvovao predsednik opštine Marko Gašić.

Tom prilikom, Gašić je istakao da je podrška lokalnim privrednicima jedan od prioriteta opštine, naglasivši da ovakvi projekti doprinose otvaranju novih radnih mesta i unapređenju ekonomskog rasta.

Poseban primer uspešnog razvoja lokalnog biznisa predstavlja kompanija ZAM, koja posluje od 1992. godine, a svoje početke beleži još od 1989. godine sa jednim objektom.

Danas ovaj lanac ima 22 maloprodajna objekta na teritoriji opštine Inđija i od 2022. godine deo je domaćeg trgovačkog lanca. Kompanija zapošljava 280 radnika u inđijskoj opštini.

M.S.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.