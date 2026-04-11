Podeljena besplatna auto sedišta za decu u Staroj Pazovi

Krajem februara ove godine Savet za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazova raspisao je javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu besplatnih dečijih auto sedišta za decu rođenu u periodu od 1. septembra do 30. novembra 2025. godine. Pravo da podnesu zahtev imali su roditelji ili staratelji beba sa prebivalištem na teritoriji ove Opštine.

Pre nedelju dana u velikoj skupštinskoj sali u Staroj Pazovi, kao i uvek ovim povodom, bilo je mnogo mladih roditelja.

Porodica Milice Vukojević iz Stare Pazove dobila je auto sedište za prvu bebu, dečaka od pet i po meseci.

-Besplatno auto sedište nam znatno umanjuje troškove oko bebe, kompletna oprema za novorođenče je prilično skupa – kaže ova majka.

Po auto-sedište iz Surduka, sa svojim petomesečnim sinom Bogdanom, došla je Aleksandra Kovačević.

-Kada smo čuli da možemo da dobijemo ovo auto sedište odmah smo konkurisali. Mnogo će znači našoj tročlanoj porodici. Za prvo dete sve treba i nikako nije na odmet kada se nešto dobije – rekla je mama dok je Bogdan mirno spavao u kolicima.

Majka Marina Živojinović dobila je sedište za treće dete.

-Najstarije, devojčica, ima četiri godine, sin dve i sada imamo devojčicu od šest meseci. Za prvo dete nismo znali za ovu akciju, za drugo smo dobili. Videćemo kako ćemo montirati tri auto sedišta nazad u kolima – kaže mlada Novobanovčanka i dodaje da umanjenje troškova uvek dobro dođe.

-Mada, mislim da je nama lakše nego drugim porodicama sa više dece jer se mi bavimo poljoprivredom. Imamo i kravu, tako da skoro sva hrana koju jedemo je naša, što je i zdavije i jeftinije – zaključuje Marina.

Besplatna auto sedišta za bezbedan prevoz mališana dobile su 123 bebe rođene u periodu od tri meseca prošle godine.

-Nije to malo dece za tri meseca u našoj Opštini, zbog toga smo izuzetno srećni i zadovoljni – rekao je predsednik Opštine Stara Pazova Đorđe Radinović, koji je uručivao besplatna auto sedišta.

-To je mala ušteda kućnog budžeta, a više je pažnja roditeljima – dodao je Radinović i najavio nastavak ove akcija, koja je naišla na izuzetno dobar prijem.

B. Topalović

