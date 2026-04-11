Podeljena besplatna auto sedišta za decu u Staroj Pazovi
Podeljena besplatna auto sedišta za decu u Staroj Pazovi

11. april 2026. godine

Krajem februara ove godine Savet za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazova raspisao je javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu besplatnih dečijih auto sedišta za decu rođenu u periodu od 1. septembra do 30. novembra 2025. godine. Pravo da podnesu zahtev imali su roditelji ili staratelji beba sa prebivalištem na teritoriji ove Opštine.

Pre nedelju dana u velikoj skupštinskoj sali u Staroj Pazovi, kao i uvek ovim povodom, bilo je mnogo mladih roditelja.

Porodica Milice Vukojević iz Stare Pazove dobila je auto sedište za prvu bebu, dečaka od pet i po meseci.

-Besplatno auto sedište nam znatno umanjuje troškove oko bebe, kompletna oprema za novorođenče je prilično skupa – kaže ova majka.

Po auto-sedište iz Surduka, sa svojim petomesečnim sinom Bogdanom, došla je Aleksandra Kovačević.

-Kada smo čuli da možemo da dobijemo ovo auto sedište odmah smo konkurisali. Mnogo će znači našoj tročlanoj porodici. Za prvo dete sve treba i nikako nije na odmet kada se nešto dobije – rekla je mama dok je Bogdan mirno spavao u kolicima.

Majka Marina Živojinović dobila je sedište za treće dete.

-Najstarije, devojčica, ima četiri godine, sin dve i sada imamo devojčicu od šest meseci. Za prvo dete nismo znali za ovu akciju, za drugo smo dobili. Videćemo kako ćemo montirati tri auto sedišta nazad u kolima – kaže mlada Novobanovčanka i dodaje da umanjenje troškova uvek dobro dođe.

-Mada, mislim da je nama lakše nego drugim porodicama sa više dece jer se mi bavimo poljoprivredom. Imamo i kravu, tako da skoro sva hrana koju jedemo je naša, što je i zdavije i jeftinije – zaključuje Marina.

Besplatna auto sedišta za bezbedan prevoz mališana dobile su 123 bebe rođene u periodu od tri meseca prošle godine.

-Nije to malo dece za tri meseca u našoj Opštini, zbog toga smo izuzetno srećni i zadovoljni – rekao je predsednik Opštine Stara Pazova Đorđe Radinović, koji je uručivao besplatna auto sedišta.

-To je mala ušteda kućnog budžeta, a više je pažnja roditeljima – dodao je Radinović i najavio nastavak ove akcija, koja je naišla na izuzetno dobar prijem.

B. Topalović

