Pet miliona od resornog ministarstva za unapređenje usluga gerontodomaćica

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, zaključilo je ugovor sa Opštinom Inđija o dodeli namenskih sredstava za finansiranje usluga socijalne zaštite.

Prema ugovoru, ukupna vrednost namenskog transfera iznosi 4.950.000 dinara, a sredstva su namenjena unapređenju i obezbeđivanju usluga iz oblasti socijalne zaštite u nadležnosti lokalne samouprave.

Ugovor su potpisali predstavnici Ministarstva i pomoćnik predsednika opštine Inđija Borislav Naić, a ovaj vid podrške ima za cilj unapređenje kvaliteta usluga socijalne zaštite, kao i jačanje kapaciteta lokalnih samouprava u brizi o građanima.

-Sredstva će biti iskorišćena za poboljšanje kvaliteta pružanja usluga Udruženja „4+1“, u kojem su angažovane gerontodomaćice koje pomažu starim i samačkim domaćinstvima u obavljanju svakodnevnih poslova, istakao je Naić.

Udruženje „4+1“ već više od dve decenije upošljava žene koje vode brigu o najstarijoj populaciji na teritoriji inđijske opštine i poboljšanje kvaliteta usluga njihov je primarni cilj.

M.S.

