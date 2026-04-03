Pamtimo dan kada je naša vojska videla “nevidljivog”
3. april 2026. godine

Svečano obeležavanje 27. godišnjice obaranja američkog aviona F117A, tokom NATO agresije na našu zemlju 1999. godine, održano je 27. marta, u Zgradi komande vazduhoplovstva u Zemunu. Pored aktera ovog velikog podviga, pripadnika Trećeg raketnog diviziona 250 raketne brigade PVO Vojske Jugoslavije, svečanosti su prisustvovali i predstavnici Opštine Pećinci i Mesne zajednice Šimanovci, odakle je, te 1999. godine, ispaljena raketa koja je dokrajčila tadašnji ponos američke avijacije i sručila ga u buđanovačke njive.

Pukovnik Zoltan Dani, komandant 3. raketnog diviziona, istakao je da je obaranje bombardera F117A čista vojnička pobeda, a velikom pobedom je nazvao i to što tokom agresije nije nastradao nijedan pripadnik 3. diviziona. On se zahvalio meštanima Šimanovaca i ostalih naselja pećinačke opštine na srdačnom dočeku i velikoj podršci koju su pružali vojsci u tim ratnim danima.

Pored pukovnika Danija, svečanosti su prisustvovali i general Miroslav Lazović, ratni komandant 250 raketne brigade i potpukovnik Senad Muminović, tadašnji rukovodilac gađanja.

Zamenik predsednika opštine Pećinci Zoran Vojkić je izjavio da su vojnici 3. diviziona istinski junaci, koji su ponos cele Srbije, a posebno svih u opštini Pećinci, koji će, kako je rekao, uvek isticati razmere njihovog podviga i prenositi sećanje na te teške, ali slavne dane na buduće generacije.

Avion Noćni soko (F117A) je promovisan kao nevidljiv za radarske sisteme, a ovo je jedino zvanično potvrđeno obaranje ovog modela aviona, koji nakon toga nikada nije ušao u serijsku proizvodnju.

U delegaciji opštine Pećinci bili su i predsednik Saveta mesne zajednice Šimanovci Aleksandar Mandić, Tomislav Ćirković, Aleksandar Đorđević i Slobodan Čavić koji je svojim objektivom zabeležio ceo događaj.

Svečanosti su prisustvovali i poznata glumica Ivana Žigon, pisac knjige “Pad Noćnog sokola” Slaviša Golubović i praunuka heroine Milunke Savić Katarina Nikolić.

Opština Pećinci i Mesna zajednica Šimanovci su bile i pokrovitelji svečanosti.

Izvor: www.pecinci.org

categories_image
categories_image
categories_image
categories_image
categories_image
categories_image
categories_image

categories_image

categories_image

categories_image

