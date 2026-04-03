Pamtimo dan kada je naša vojska videla “nevidljivog”

Svečano obeležavanje 27. godišnjice obaranja američkog aviona F117A, tokom NATO agresije na našu zemlju 1999. godine, održano je 27. marta, u Zgradi komande vazduhoplovstva u Zemunu. Pored aktera ovog velikog podviga, pripadnika Trećeg raketnog diviziona 250 raketne brigade PVO Vojske Jugoslavije, svečanosti su prisustvovali i predstavnici Opštine Pećinci i Mesne zajednice Šimanovci, odakle je, te 1999. godine, ispaljena raketa koja je dokrajčila tadašnji ponos američke avijacije i sručila ga u buđanovačke njive.

Pukovnik Zoltan Dani, komandant 3. raketnog diviziona, istakao je da je obaranje bombardera F117A čista vojnička pobeda, a velikom pobedom je nazvao i to što tokom agresije nije nastradao nijedan pripadnik 3. diviziona. On se zahvalio meštanima Šimanovaca i ostalih naselja pećinačke opštine na srdačnom dočeku i velikoj podršci koju su pružali vojsci u tim ratnim danima.

Pored pukovnika Danija, svečanosti su prisustvovali i general Miroslav Lazović, ratni komandant 250 raketne brigade i potpukovnik Senad Muminović, tadašnji rukovodilac gađanja.

Zamenik predsednika opštine Pećinci Zoran Vojkić je izjavio da su vojnici 3. diviziona istinski junaci, koji su ponos cele Srbije, a posebno svih u opštini Pećinci, koji će, kako je rekao, uvek isticati razmere njihovog podviga i prenositi sećanje na te teške, ali slavne dane na buduće generacije.

Avion Noćni soko (F117A) je promovisan kao nevidljiv za radarske sisteme, a ovo je jedino zvanično potvrđeno obaranje ovog modela aviona, koji nakon toga nikada nije ušao u serijsku proizvodnju.

U delegaciji opštine Pećinci bili su i predsednik Saveta mesne zajednice Šimanovci Aleksandar Mandić, Tomislav Ćirković, Aleksandar Đorđević i Slobodan Čavić koji je svojim objektivom zabeležio ceo događaj.

Svečanosti su prisustvovali i poznata glumica Ivana Žigon, pisac knjige “Pad Noćnog sokola” Slaviša Golubović i praunuka heroine Milunke Savić Katarina Nikolić.

Opština Pećinci i Mesna zajednica Šimanovci su bile i pokrovitelji svečanosti.

