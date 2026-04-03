  • ponedeljak, 6. april 2026.
Najava tretmana protiv krpelja u pećinačkoj opštini
Hronika | Pećinci | Vesti
Najava tretmana protiv krpelja u pećinačkoj opštini

3. april 2026. godine

Preduzeće “Ciklonizacija Logistika” Novi Sad će, od ponedeljka 6. aprila do 30. aprila, izvoditi tretmane protiv krpelja, u skladu sa navednim nalozima Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Tretmani se izvode po ugovoru sa Pokrajinskim sekretarijatom za urbanizam i zaštitu životne sredine br. 000197655 2026 09415 002 001 405 001, od 1.4.2026. godine.

Suzbijanje krpelja biće izvedeno sa zemlje insekticidom ICON 10 CS (preparatom na bazi lambda – cihalotrina, u dozi 0,18 l po hektaru).

U slučaju neadekvatnih vremenskih uslova (kiša i vetar), tretmani će biti izvedeni u prvom sledećem terminu sa povoljnim meteo uslovima.

Tabelu sa detaljima o lokacijama na kojima će tretman biti izveden možete pogledati OVDE.

Izvor: www.pecinci.org

