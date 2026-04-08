Najava isključenja struje za četvrtak, 9. april

Za četvrtak, 9. april, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:
Čalma od 10:00 do 13:00 časova
9.Novembar br. 20-60 i 21-61
Mitrovačka br. 4
Cvetna br. 4-8, 1-5 i bb
Sremska Mitrovica od 09:00 do 10:00 časova
Bosutski put od br. 45-113 i 30a-84
Sremska Mitrovica od 10:30 do 11:30 časova
Bulevar Konstantina Velikog od br. 116-152
Gajeva od br. 55-57
Alekse Šantića br. 31
Milice Stojadinović br. 1
Sremska Mitrovica od 12:00 do 13:00 časova
S. Maletića od br. 8-56
Sremska Mitrovica od 13:30 do 14:30 časova
Manđeloški put bb-Čarda