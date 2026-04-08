Najava isključenja struje za četvrtak, 9. april
8. april 2026. godine

Za četvrtak, 9. april, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Čalma od 10:00 do 13:00 časova

9.Novembar br. 20-60 i 21-61
Mitrovačka br. 4
Cvetna br. 4-8, 1-5 i bb

Sremska Mitrovica od 09:00 do 10:00 časova

Bosutski put od br. 45-113 i 30a-84

Sremska Mitrovica od 10:30 do 11:30 časova

Bulevar Konstantina Velikog od br. 116-152
Gajeva od br. 55-57
Alekse Šantića br. 31
Milice Stojadinović br. 1

Sremska Mitrovica od 12:00 do 13:00 časova

S. Maletića od br. 8-56

Sremska Mitrovica od 13:30 do 14:30 časova

Manđeloški put bb-Čarda

categories_image
Tri saobraćajne nezgode na teritoriji Rume
categories_image
Najava tretmana suzbijanja larvi komarac
categories_image
Najava isključenja struje za sredu, 8. april
categories_image
Tri saobraćajne nezgode na teritoriji Rume i Inđije
categories_image
Raspored rada službi JKP „Komunalije“ tokom uskršnjih praznika
categories_image
Artiljerijsko gađanje na poligonu u Nikincima 7. i 8. aprila
Povezane Vesti
categories_image

Raspored radarskih kontrola na p...

categories_image

Zbog interevencije na mreži u pe...

categories_image

Na kratko se zatvara bazen ̶...

categories_image

ISKLJUČENJA STRUJE U SREMU

