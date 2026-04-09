Kažnjeni vozači: Za volanom pod dejstvom alkohola, narkotika i bez vozačke dozvole

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici otkrili su u kontroli saobraćaja 16 vozača koji su učinili teže saobraćajne prekršaje.

Na području Inđije zaustavljeni su šezdesetšestogodišnji vozač „mercedesa“ sa 2,69 promila alkohola u organizmu i tridesetšestogodišnjakinja koja je upravljala „folksvagenom“ sa 2,06 promila.

Policija u Sremskoj Mitrovici je otkrila tridesetdevetogodišnjeg vozača „opela“ sa 2,12 promila alkohola u organizmu i pedesetdevetogodišnjeg biciklistu sa 2,26 promila alkohola, dok je u Novim Banovcima zatečen takođe pedesetdevetogodišnjak koji je vozio kombi sa 2,09 promila alkohola.

U Novoj Pazovi su zaustavljeni dvadesetdvogodišnji i četrdesetjednogodišnji vozači „opela“, u Irigu tridesetpetogodišnji vozač „nisana“ a u Inđiji dvadesetjednogodišnji vozač takođe „nisana“, svi pod dejstvom kanabisa.

Na području Pećinaca su zatečeni dvadesetčetverogodišnjak koji je upravljao kombijem i dvadesetjednogodišnji vozač „forda“, obojica pozitivni na kanabis, te četrdesetjednogodišnjakinja koja je vozila „polo“ pod uticajem amfetamina.

Policija u Sremskoj Mitrovici je otkrila pedesetdvogodišnjaka koji je vozio „pežo“ pod dejstvom kanabisa i sedamnaestogodišnjeg vozača „alfa romea“, takođe pod uticajem kanabisa i bez položenog vozačkog ispita.

Na području Rume je zatečena četrdesetjednogodišnja žena koja je vozila neregistrovani „bmv“ bez vozačke dozvole koja joj je oduzeta zbog prekršaja u prethodnom periodu, a u Novoj Pazovi tridesetosmogodišnjak koji je upravljao „opelom“, bez izdate vozačke dozvole ni jednu kategoriju vozila.

Nakon isključenja iz saobraćaja, ovim vozačima je određeno zadržavanje i protiv njih su podnete odgovarajuće prekršajne prijave.

Iz MUP-a apeluju na sve učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da dosledno poštuju sve saobraćajne propise, radi svoje i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju.

