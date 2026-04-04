KARIJERA U ALTERNATIVI- Ohrabrenje i za drugačije vidove zanimanja

Ruma- U ateljeu mlade akademske slikarke Teodore Uzur iz Rume proteklog vikenda realizovan je zanimljiv projekat koji mladima može pružiti drugačije vidove profesionalne orijentacije. Reč je o projektu „Karijera u alternativi“ koji je organizovan i održan sopstvenim snagama mlade slikarke i njenih saradnika, profesora i volontera koji dele istu viziju kada je izbor profesije u pitanju. Namenjen je učenicima treće i četvrte godine srednjih škola, kako onima koji sebe doživljavaju kao alternativce, umetnike, sportiste, tako i svima koji veruju da ne moraju upisati pravo ili ekonomiju da bi imali „stabilan posao“, dakle, svakom učeniku koji ima svoje ideje, ali nema primer ili ohrabrenje da izabere alternativni put razvoja. Tokom dva dana učenicima je predstavljeno oko deset karijera iz oblasti alternative – poslova od kojih se i te kako može “pošteno živeti”, posebno ako se voli svoj posao, istakla je Teodora.

-Danas su mi moje veštine vrlo jasne i korisne. Međutim, u srednjoj školi moji talenti bili su uspavani pod težinom male, nerazvijene sredine – koja nam je svima poznata. Upisala sam pravo posle završene gimnazije. Tamo sam proživela najdublje neuspehe, i depresiju. S obzirom na to da sam prva umetnica u familiji, ne želim da opisujem koliko mi je vremena trebalo da se iz tog perioda, sa nula iskustva, odvažim da slikam i upišem Akademiju, koju sam vrlo uspešno i radosno završila. Gubljenje vremena na pogrešnom fakultetu nije jedini problem za mlade ljude, situacija je utoliko gora što su to godine u kojima temeljno formiramo i svoj pogled na svet. Ono što mi je zaista falilo bili su primeri raznovrsnih individualaca koji zarađuju od svojih posebnih veština, kaže Teodora.

Za neke od aleternativnih poslova fakultet ne postoji (tatu artist, učiteljica joge…), za neke nije neophodan (juvelirstvo, grafički dizajn…), a ima i onih karijera koje mogu početi odabirom pravog fakulteta ili akademije. Zato je ovo bila prilika da sada već ostvareni alternativci prikažu svoje životne odabire, na koji način živei zarađuju od tih zanimanja, da li su završili neke druge fakultete, a danas se bave nečim posve drugačijim delatnostima. Suština je, kaže Teodora, da odabir studija ne mora uvek biti konačna odluka.

Dvadesetšest učenika srednjih škola, u pratnji profesora imalo je priliku da se kroz dvodnevne radionice i prezentacije upozna sa nekim od altrenativnih zanimanja poput ilustracija, učitelja joge, tatu majstora, video produkcijom, fotografijsom, dizajnom nakita, cirkuskim veštinama, audio produkcijom i slično.

-Prva sam godina Srednje stručne škole „Branko Radičević“ smer modelar odeće, a taj smer sam odabrala jer volim da crtam, da se bavim odećom, a želim da budem model. Zato mi je radionica zanimljiva, a najviše me je privuklo zanimanje tatu majstor jer je isto vezano za crtanje koje volim. A pored modelinga čime želim da se bavim, oprobala bih se i u programiranju, rekla je učenica Nikolina Ilić.

Ceo projekat je održan i organizovan volonterski, aglavna saradnica je profesorka Jelena Stojanović, koja radi u tri rumske srednje škole. Uz klasične prezentacije ustaljenih budućih zanimanja i fakulteta, ovakva inicijativa učenicima pruža uvid i u druge vidove zanimanja, poštujući različita interesovanja srednjoškolaca.

-Teodora i ja smo se brzo prepoznale i videle da imamo iste namere. Neformalno obrazovanje jeste motiv za sadašnji i budući rad i drago mi je da u našj zajednici postoje ljudi spremni da predstave nešto drugačije. Neofrmalno i formalno obrazovanje mogu da koegzistiraju. Vreme danas jeste drugačije, kao i deca i dovoljno im je ponuditi, rekla je profesorka Jelena Stojanović, koja je uz profesorku Minu Pešić bila saradnica na projektu.

Naposletku, svi su bili zadovoljni, i predavači, još više učenici, a Teodora napominje da bi se cela priča mogla ponoviti.

