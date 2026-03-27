Zaplenjeno investiciono zlato vredno tri miliona dinara
Carinski službenici su 25. marta 2026. godine na graničnom prelazu Batrovci, u saradnji sa policijom, sprečili dvoje putnika da prokrijumčare sedam zlatnika, čija je vrednost procenjena na oko tri miliona dinara.

Prilikom kontrole na ulazu u zemlju kod putnika su u ličnom prtljagu pronađene neprijavljene zlatne kovanice Bečke filharmonije, ukupne težine oko 240 grama najfinije čistoće 999,9.

Neprijavljeno investiciono zlato zadržano je do okončanja postupaka pred nadležnim sudom.

