Zaplenjeno investiciono zlato vredno tri miliona dinara

Carinski službenici su 25. marta 2026. godine na graničnom prelazu Batrovci, u saradnji sa policijom, sprečili dvoje putnika da prokrijumčare sedam zlatnika, čija je vrednost procenjena na oko tri miliona dinara.
Prilikom kontrole na ulazu u zemlju kod putnika su u ličnom prtljagu pronađene neprijavljene zlatne kovanice Bečke filharmonije, ukupne težine oko 240 grama najfinije čistoće 999,9.
Neprijavljeno investiciono zlato zadržano je do okončanja postupaka pred nadležnim sudom.
