Podrška za 20 porodica izbeglica i interno raseljenih lica u Sremskoj Mitrovici

Zamenica komesara za izbeglice i migracije, Dušica Popović, 24. marta je u Sremskoj Mitrovici, zajedno sa zamenicom gradonačelnika, Danicom Nedić, uručila ugovore o dodeli pomoći izbeglim i interno raseljenim licima. Na ovaj način je ukupno podržano 20 porodica koje žive na teritoriji grada, čime se nastavlja tradicija kontinuirane podrške najugroženijim kategorijama stanovništva.

Jednoj porodici dodeljen je ugovor za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, što će omogućiti trajno rešavanje njihovog stambenog pitanja i obezbediti stabilne uslove za život. Za preostalih 19 porodica obezbeđen je ogrev, koji je isporučen u prethodnom periodu, sa ciljem poboljšanja uslova života i obezbeđivanja toplote tokom zimskih meseci.

Tokom posete, zamenica komesara Dušica Popović održala je sastanak sa zamenicom gradonačelnika Sremske Mitrovice, Danicom Nedić, na kojem je razgovarano o dosadašnjoj uspešnoj saradnji između lokalne samouprave i Komesarijata za izbeglice i migracije, kao i o nastavku zajedničkih aktivnosti usmerenih na unapređenje položaja izbeglica i interno raseljenih lica. Poseban akcenat stavljen je na važnost obezbeđivanja osnovnih životnih potreba, stambenog zbrinjavanja i socijalne inkluzije.

U okviru obilaska, delegacija je posetila porodice Manojlović i Grubišić, kojima je ogrev isporučen direktno na kućnu adresu, kao konkretan vid podrške u obezbeđivanju osnovnih životnih uslova. Ovaj vid pomoći omogućava porodicama da se u potpunosti fokusiraju na svakodnevni život i integraciju u lokalnu zajednicu.

Kroz različite programe podrške, na teritoriji grada Sremska Mitrovica do sada je pomognuto skoro 700 porodica izbeglica i interno raseljenih lica. Samo tokom prošle godine, 70 porodica dobilo je konkretnu pomoć u vidu paketa hrane, ogreva i novčanih sredstava, čime se nastavlja kontinuirano angažovanje Komesarijata i lokalne samouprave u pružanju podrške najugroženijim građanima.

Izvor: kirs.gov.rs

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.