Pčelari zadovoljni stanjem u košnicama nakon zime

Sa prvim lepim i toplijim danima pčelari Udruženja pčelara “Roj“ iz Inđije počeli su obilazak i otvaranje košnica, kako bi proverili stanje u pčelinjim društvima nakon zimskog perioda.

Tom prilikom kontrolišu zdravstveno stanje pčela, količinu hrane i preduzimaju mere zaštite kako bi pčelinja društva što spremnije dočekala prolećnu pašu.

Prema prvim utiscima pčelara, ovogodišnje stanje je povoljnije nego prošle godine. Iako hladna, zima nije bila nepovoljna, pa je i gubitak pčelinjih društava manji nego ranije. Predsednik Udruženja pčelara “Roj“ iz Inđije, Igor Pervan, ističe da su pčelari u ovom trenutku umereni optimisti.

-Prvi pregledi pokazuju da je stanje u košnicama uglavnom dobro. Uginuća ima, ali ne u velikom broju kao prošle godine, što nas raduje. Pčele su u dobroj kondiciji, a sada je najvažnije da im obezbedimo dovoljno hrane i da nastavimo sa redovnim kontrolama kako bi se društva što bolje razvila pred glavnu pašu – rekao je Pervan.

Udruženje pčelara “Roj“ trenutno okuplja oko 80 aktivnih članova koji zajedno imaju oko 4.000 košnica. Pored njih, na teritoriji opštine Inđija pčelarstvom se bavi i još desetak pčelara koji nisu članovi udruženja, a koji u proseku imaju po dvadesetak košnica.

Pčelari se nadaju da će vremenske prilike u narednom periodu biti povoljne, kako bi se pčelinja društva dobro razvila i obezbedila dobru sezonu meda.

M.S.

