  • četvrtak, 5. mart 2026.
Oštetila budžet Republike Srbije za 6.211.500 dinara
Društvo | Hronika | Sremska Mitrovica | Vesti
0 Komentara

Oštetila budžet Republike Srbije za 6.211.500 dinara

5. mart 2026. godine

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Sremskoj Mitrovici, podneće krivičnu prijavu protiv B.V. (1970), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo nedozvoljeno skladištenje robe.

Kako se sumnja ona je 750 kilograma osušenog duvana u listu, u svom vlasništvu, namenila da proda na crnom tržištu i na taj način oštetila budžet Republike Srbije za 6.211.500 dinara.

Policija je duvan pronašla u prikolici u pomoćnom objektu, u okolini Sremske Mitrovice.

Izvor/foto: Ministarsvo unutrašnjih poslova

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

