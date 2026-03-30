Od prvog aprila novi javni prevoz u Inđiji

Novi način organizacije javnog prevoza u Inđiji počinje od srede, prvog aprila. Građane inđijske opštine prevoziće deset novijih autobusa i dva mini busa koja će biti angažovana za prevoz putnika do Železničke stanice u Beški. Javni prevoz u Inđiji od aprila biće besplatan za sve građane.

